Χιονίζει στη Λέσβο, παγώνουν οι πρόσφυγες στις σκηνές του Καρά Τεπέ (Photos)

Τρεις κτηνοτρόφοι απεγκλωβίστηκαν το πρωί της Κυριακής στο Λεπέτυμνο, στη Βόρεια Λέσβο από συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του δήμου Δυτικής Λέσβου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κτηνοτρόφοι πήγαιναν στις ορεινές εκτροφές ζώων που διατηρούν, η έντονη όμως χιονόπτωση είχε αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους.

Η κακοκαιρία προκάλεσε τα περισσότερα προβλήματα στη Δυτική Λέσβο. Μάλιστα, υπήρξαν και εγκλωβισμοί οδηγών που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής για τον απεγκλωβισμό των οποίων οργανώθηκαν σχετικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του δήμου Δυτικής Λέσβου.

Με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, δεν θα λειτουργήσουν αύριο τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στα χωριά της Στύψης, της Κάπης, της Κλειούς, του Λεπέτυμνου, του Σκαλοχωρίου, της Βατούσας, της Φίλιας και των Χιδήρων.

Μικρότερα προβλήματα, κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου και Πλωμαρίου, δημιούργησαν οι ισχυρές χιονοπτώσεις στο δήμο Μυτιλήνης.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν ακόμα δυσκολότερη τη ζωή των προσφύγων στον τεράστιο καταυλισμό του Καρά Τεπέ, που δημιουργήθηκε μετά τη φωτιά στη Μόρια. Ο καταυλισμός, ένα παλιό πεδίο βολής, έχει επανειλημμένα μετατραπεί σε απέραντο λασπότοπο ενώ οι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τη βροχή και τους ισχυρούς ανέμους.

heavy wind has been broken tents, JUST NOW!!!! #Moria #Moria2 #KaraTepe #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/K24dAYpZC1

Πλέον, καλούνται να αντιμετωπίσουν το τσουχτερό κρύο που “τρυπάει” τα αντίσκηνα στα οποία κατοικούν.

the weather is too cold and there is no heater, the electricity is too weak #Moria #Moria2 #KaraTepe #LeaveNoOneBehind #Refugeesgr pic.twitter.com/KguuyyNXIX