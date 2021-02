Χονγκ Κονγκ: Αστυνομικοί σε τακτική... ενέδρας, lockdown και τεστ «πόρτα-πόρτα» (Video)

Μπορεί στην Ελλάδα τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ για rapid test να είναι… ακριβοθώρητα και τα τεστ μετρημένα κάτω των 2.500 ανά 100.000 κατοίκους, ωστόσο υπάρχουν και άλλα υποδείγματα διεθνώς, αν και μερικές φορές οι τακτικές που ακολουθούνται σηκώνουν μεγάλη συζήτηση.

Ειδικότερα, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν εγκαινιάσει μια διαφορετική και αμφιλεγόμενη τακτική στη μάχη κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, ιδιαίτερα όταν παρατηρείται συρροή κρουσμάτων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Από την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία έχει αναπτύξει μια τεχνική… «μίνι και εξπρές» lockdown που θυμίζει… ενέδρα! Συγκεκριμένα αστυνομικοί να εμφανίζονται από το… πουθενά, σε πολυσύχναστους δρόμους και γειτονιές και αυτομάτως απαγορεύουν σε όλους να φύγουν από το σημείο, ενώ, στη συνέχεια, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά τεστ. Όσοι αρνούνται πληρώνουν πρόστιμο.

Όπως δείχνει και το βίντεο, μερικοί από τους αστυνομικούς κρατούν τη γνωστή κορδέλα και αρχίζουν να τρέχουν «κατοστάρι» ξετυλίγοντάς την για να οριοθετήσουν με αυτό τον τρόπο την περιοχή ελέγχου.

Reading about the Hong Kong government’s “ambush lockdowns”, where they pick an area that’s seeing a rise in covid cases and then drop a surprise lockdown on it, not letting anyone in or out until everyone inside the area tests negative pic.twitter.com/9mFOeN6hng