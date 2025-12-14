search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 23:44

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ στο Βερολίνο για τον τερματισμό του πολέμου

14.12.2025 23:44
witkoff ukraine usa

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες σήμερα στο Βερολίνο μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συμμετείχαν ο Γουίτκοφ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

«Οι αντιπρόσωποι διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις… σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί», τόνισε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, ο Ζελένσκι θα αναφερθεί στις συνομιλίες αύριο, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι αξιωματούχοι, δήλωσε, μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο.

Αύριο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

