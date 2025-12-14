Μαρόκο: Τουλάχιστον 14 νεκροί από αιφνίδιες πλημμύρες στην παράκτια επαρχία Σάφι (Video)

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αιφνίδιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές σήμερα στην παράκτια επαρχία Σάφι του Μαρόκου στον Ατλαντικό, ανακοίνωσαν οι μαροκινές αρχές.

Από τις πλημμύρες τραυματίστηκαν επίσης 32 άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, τόνισαν οι αρχές.

Μία ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη του Σάφι, να παρασύρει αυτοκίνητα και να αποκόψει πολλούς δρόμους στην πόλη και τα περίχωρά της. Οι επιχείρησης διάσωσης συνεχίζονται.

🚨🇲🇦Tragédie à Safi, Maroc : des pluies orageuses torrentielles ont provoqué des inondations exceptionnelles en seulement une heure, faisant 14 morts selon le bilan provisoire actualisé. 32 personnes secourues et soignées. Pensées émues pour les victimes, leurs familles et les… pic.twitter.com/hcDjx8g7gj — DBS Morocco (@dbsmorocco) December 14, 2025

Το Μαρόκο βιώνει έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας, μετά από επτά χρόνια ξηρασίας.

Maroc 🇲🇦: Inondations catastrophiques submergent #Safi, familles sinistrées et colère populaire face à l’absence flagrante des autorités#Maroc pic.twitter.com/KVQx54mfjI — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) December 14, 2025

