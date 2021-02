Το ERTFLIX φέρνει τον έρωτα στο σπίτι σου (video)

Το «Σπίτι με τον Βαλεντίνο» είναι η ολοκαίνουργια κατηγορία που θα βρείτε στο ERTFLIX, το οποίο γεμάτο με ταινίες με θέμα τον έρωτα!

ΤΙ είναι ο Έρωτας; Ο έρωτας επιτρέπει αναλύσεις. Επιβάλλει διαφορετικές οπτικές γιατί έτσι η μοναδικότητα του γίνεται στοιχείο εκρηκτικό. Ο έρωτας σε μεταμορφώνει. Σε ρίχνει, σε ανεβάζει και πάλι από την αρχή. Έχει τη δύναμη να σε κάνει ανακαλύψεις τη δική σου να την δώσεις όλη σε αυτό το συναίσθημα.

Τα πολλά πρόσωπα του έρωτα έρχεται να μας γνωρίσει το ERTFLIX με ένα ειδικό αφιέρωμα στη νέα κατηγορία "Σπίτι με τον Βαλεντίνο" με ταινίες από όλα τα είδη (κωμικές, δραματικές, βιογραφικές) ευρωπαϊκές και αμερικάνικες, που θα βρείτε στην δωρεάν πλατφόρμα της ΕΡΤ.

«Autumn in New York» (Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη)

Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ και παρακολουθήστε παρέα…. με αρκετά χαρτομάντηλα το «Autumn in New York» με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και τη Γουινόνα Ράιντερ σε ένα δραματικό love story, σε σκηνοθεσία Τζόαν Τσεν.

Ο Γκιρ στον ρόλο του Γουίλ, ενός γοητευτικού και επιτυχημένου σεφ γνωστού εστιατορίου της Νέας Υόρκης, με πολλές κατακτήσεις, που αποφεύγει τις δεσμεύσεις, μέχρι που γνωρίζει τη Σάρλοτ. Όταν εκείνη αρρωσταίνει, ο Γουίλ κινεί γη και ουρανό για να τη σώσει.

«Hope Springs» (Ποτέ δεν είναι αργά)

Xαμογελάστε με την Μέριλ Στριπ και τον Τόμι Λι Τζόουνς στο «Hope Springs». Μετά από δεκαετίες έγγαμου βίου, η Κέι αισθάνεται την ανάγκη να αναζωπυρώσει το πάθος με τον πεισματάρη και εργασιομανή σύζυγο της, Άρνολντ. Έτσι, αφού μάθει για έναν φημισμένο σύμβουλο γάμου σε επαρχιακή κωμόπολη προσπαθεί να πείσει τον Άρνολντ να φύγει μαζί της για μια εβδομάδα εντατικής θεραπείας σε μια προσπάθεια να ανάψουν ξανά τη σπίθα που κάποτε τους έφερε κοντά.

«Burton and Taylor» (Μπάρτον και Τέιλορ)

Ταυτιστείτε ή και όχι με την πολυτάραχη σχέση του Ρίτσαρντ Μπάρτον και της Λιζ Τέιλορ στο «Burton and Taylor». Ένας παράνομος έρωτας, δύο θυελλώδεις γάμοι, χωρισμοί και μπόλικο αλκοόλ, πλαισιώνουν το ατελείωτο πάθος των δύο αξέχαστων σταρ του Χόλιγουντ. Πρωταγωνιστούν ο Ντόμινικ Γουέστ και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Ρίτσαρντ Λάξτον.

«Fly me to the Moon» (Γάμος σε Δόσεις)

Γελάστε με την καρδιά σας στο «Fly Me Tο The Moon», με την Νταιάν Κρούγκερ σε ένα τρελό στοίχημα με τον εαυτό της και το θεό Έρωτα. Στην κωμωδία γαλλικής παραγωγής (σε σκηνοθεσία Πασκάλ Σομέιγ), η Iζαμπέλ είναι ερωτευμένη με τον Πιέρ, τον άντρα των ονείρων της. Δεν σκοπεύει όμως να τον παντρευτεί, γιατί η οικογένειά της ταλαιπωρείται από μια παράξενη κατάρα που διαλύει όλους τους πρώτους γάμους των μελών της. Αποφασίζει να παντρευτεί τον πρώτο τυχόντα, να τον χωρίσει και να εξασφαλίσει μετά μια ευτυχισμένη ζωή με τον αγαπημένο της. Η επιλογή του γαμπρού όμως κρύβει πολλά απρόοπτα…

«Τhe Best of me» (Η πρώτη αγάπη)

Ένα κλασικό Αμερικάνικο “chick flick”, το «The Best Of Me» με τον Τζέιμς Μάρσντεν και την Μισέλ Μόναγκαν θα σας κρατήσει συντροφιά, γεμάτο υποσχέσεις ότι ο αληθινός έρωτας δεν ξεχνιέται ποτέ.

Ο Ντόσον και η Αμάντα, δύο πολύ ερωτευμένοι νέοι στο σχολείο που χώρισαν με δραματικό τρόπο, θα ξαναβρεθούν είκοσι χρόνια μετά με αφορμή τον θάνατο ενός αγαπημένου τους φίλου και θα συνειδητοποιήσουν ότι η αγάπη τους δεν έχει σβήσει. Ταινία βασισμένη στο συγκινητικό μπεστ-σέλερ του συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς σε σκηνοθεσία Μάικλ Χόφμαν.

«Human Stain» (Το ανθρώπινο στίγμα)

Στο τέλος της δεκαετίας του ‘90 και ενώ έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κλίντον-Λεβίνσκι, o καθηγητής φιλολογίας Κόουλμαν Σιλκ (Άντονι Χόπκινς), παραιτείται από τη θέση του όταν κατηγορείται άδικα για ρατσιστικά σχόλια απέναντι σε δυο αφροαμερικανούς μαθητές του.

Η γυναίκα του πεθαίνει αμέσως μετά από τον «καημό» της αφήνοντάς τον μόνο, χωρίς δουλειά και έχοντας χάσει την κοινωνική του θέση. Εκείνος δημιουργεί ερωτικό δεσμό με την 40χρονη καθαρίστρια Φόνια Φάρλει (Νικόλ Κίντμαν), όμως η σχέση του απειλείται από τον ψυχωτικό πρώην σύζυγο της. Μεταφορά στον κινηματογράφο της νουβέλας του διάσημου Αμερικανού συγγραφέα Φίλιπ Ροθ.

