ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.12.2025 14:10

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

10.12.2025 14:10
GIORGOS_AFTIAS

«Η Κομισιόν αναλαμβάνει περεταίρω μέτρα για πιο οικονομικά προσιτή ενέργεια, δίνοντας έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διορισμό Ευρωπαίου συντονιστή για την ενεργειακή διασύνδεση της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας κ. Jørgensen απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώργου Αυτιά.

Η ερώτηση αφορούσε την ανάγκη λήψης άμεσων και αποφασιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών διακυμάνσεων στις τιμές του ρεύματος, καθώς και τη χρηματοδότηση έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ώστε να μειωθεί το κόστος για οικογένειες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα η Κομισιόν δημιούργησε την πρωτοβουλία «Ενεργειακές Λεωφόροι», η οποία περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, ο Επίτροπος τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παρέχει εγγυήσεις για τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η κίνηση αυτή μέσω της καλωδίωσης θα επιφέρει:

Α) Φθηνότερο ρεύμα, αφού η καλωδίωση θα μεταφέρει άμεσα την ροή του ρεύματος χωρίς τα σημερινά προβλήματα.

Β) Θα συντελέσει  τα μέγιστα ώστε  να υποχωρήσουν οι τιμές ρεύματος στην ΝΑ Ευρώπη και την Ελλάδα.

Γ) Θα πιέσει τα κόστη παραγωγής από τη βιομηχανία , άρα φθηνότερα προϊόντα.

Δ) Θα συντελέσει στην  υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ε) Θα ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα ενεργειακά κόστη.

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για τη συνταγματική αναθεώρηση με «οδηγό» τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

Αγρότες: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις καταβολές των επιδοτήσεων – Κάλεσμα από Μαρινάκη για ορισμό αντιπροσωπείας και συνάντηση ακόμα και με τον Μητσοτάκη

