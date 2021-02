Κατολίσθηση Ιταλία: Άνοιξε το έδαφος σε νεκροταφείο και τα φέρετρα έπεσαν στη θάλασσα (Video)

Οι εικόνες που κατέγραψαν από το κινητό τους ερασιτέχνες, είναι συνταρακτικές. Μια μεγάλη κατολίσθηση που έγινε σε νεκροταφείο στη Βορειοδυτική Ιταλία, στη θάλασσα του Καμόλι κοντά στη Γένοβα, είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξει το έδαφος να βγουν τα φέρετρα από τους τάφους και να πέσουν στη θάλασσα.

Και δεν μιλάμε για ένα ή δυο φέρετρα αλλά για 200. Μάλιστα οι Ιταλικές αρχές οργάνωσαν επιχείρηση να τα εντοπίσουν στα νερά και να τα μαζέψουν και μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μόνο 10 από αυτά. Το νεκροταφείο που άνοιξε η γη και το κατάπιε είναι τουλάχιστον 100 ετών και πολλοί τάφοι του που διαλύθηκαν είναι ολόκληρα έργα τέχνης.

Εκτός από το νεκροταφείο, παρασύρθηκαν και δύο παρεκκλήσια από την κατολίσθηση και ο δήμαρχος του Καμόλι Φραντσέσκο Ολιβάρι έκανε λόγο για «αδιανόητη καταστροφή» και συνέχισε: «Αυτή η κατολίσθηση που συνέβη σήμερα είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί ή να προβλεφθεί»

