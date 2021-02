Rocketman: Η ταινία για τη ζωή του Έλτον Τζον σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση από το OPEN

Η μουσική βιογραφία για την παγκόσμια προσωπικότητα του κορυφαίου Άγγλου τραγουδιστή και σύνθετη και τα τραγούδια που αγαπήσαμε όπως το Your Song, Crocodile, Tiny Dancer, Rock, Your Song, Bennie and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road και το Rocketman.

Μια μεγάλη κινηματογραφική αλλά και εμπορική επιτυχία, που άγγιξε τα 200 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Την καθηλωτική ταινία για τη ζωή και την πορεία του Έλτον Τζον, «Rocketman», φέρνει το σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα στο OPEN.

Ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ που αφηγείται την ιστορία του Έλτον Τζον από τότε που ήταν ένα ντροπαλό παιδάκι που λεγόταν Ρέτζιναλντ Ντουάιτ μέχρι τη μεταμόρφωσή του σε σούπερσταρ.

Ένα ταξίδι βγαλμένο από το πιο τρελό μυθιστόρημα, η ζωή του Τζον ήταν πραγματικό σενάριο για κινηματογραφική ταινία.

Δυνατές ερμηνείες από τους ηθοποιούς, σε μία ταινία που ταξιδεύει τον τηλεθεατή στον μαγικό κόσμο της μουσικής και της δόξας μέσα από την διαδρομή του.

Από την απόρριψη των γονιών του ως την λατρεία του κοινού, από τη σχέση του με τον μουσικό μάνατζερ, Τζον Ρέιντ, ως την προσωπική πτώση και επάνοδο, ένας ανηφορικός δρόμος με όχημα το μουσικό ταλέντο του ανάμεσα σε δύσκολα εμπόδια, ουσίες, επιτυχίες και στιγμές δόξας.

O πρωταγωνιστής Τάρον Έτζερτον, κέρδισε τη Χρυσή σφαίρα Α΄ανδρικού ρόλου και η ταινία κέρδισε το Όσκαρ στην κατηγορία του πρωτότυπου τραγουδιού μεταξύ πλήθους υποψηφιοτήτων και βραβεύσεων.