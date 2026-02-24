Ιωάννα Σουλιώτη: «Μετά τα 50 έρχεται η πραγματική φθορά – Το κυνήγι της νεότητας είναι λίγο βάσανο» (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Ιωάννα Σουλιώτη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στον τρόπο με τον οποίο η ίδια διαχειρίζεται το πέρασμα του χρόνου.

Καλεσμένη της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», τόνισε ότι η ομορφιά και η ευεξία ξεκινά από μέσα μας, επισημαίνοντας ότι όσο κι αν περιποιείται κάποιος την εξωτερική του εμφάνιση, αν δεν φροντίζει και το «μέσα» του, δεν έχει ουσία.

«Είμαι πολλά χρόνια στον χώρο της ευεξίας και μ’ αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η ευεξία είναι κάτι που ξεκινάει από μέσα μας. Μπορεί να κάνουμε πλαστικές, μπορεί να βάζουμε πράγματα, μπορεί να θέλουμε να είμαστε όμορφοι έξω αλλά αν από μέσα δεν δουλεύει το σύστημα καλά, δεν… περπατάει. Θέλουμε τη μακροζωία για να είμαστε καλύτερα, να ‘μαστε υγιείς άνθρωποι. Όχι μόνο όμορφοι. Δηλαδή το να σταματήσει το γήρας, δεν είναι “έκανα μια ρυτίδα πήγαινε κι έμεινε εκεί πέρα”. Το γήρας είναι να έχει το κύτταρο ενέργεια, να υπάρχει ζωή και χαρά».

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Σουλιώτη δεν διστάζει να αναφερθεί στην ηλικία της, υπογραμμίζοντας ότι μετά τα 50 αρχίζει στην πραγματικότητα η ουσιαστική φθορά.

«Τώρα, σκέφτομαι -που είμαι στα 50 ρε παιδί μου- που με ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι στα 30 και στα 40 “Πώς σου φαίνεται που μεγαλώνεις;” Και τι με ρωτάγανε τότε οι άνθρωποι; Τώρα έπρεπε να με ρωτήσουνε! Δηλαδή μεγαλώνοντας, μετά τα 50 έρχεται η πραγματική φθορά που λέμε, που θες να σταματήσεις τον χρόνο και να πεις “Κάτσε λίγο, θέλω να περπατάω και να μην κουράζομαι, θέλω να μην πονάνε τα γόνατά μου, θέλω να μην πιάνομαι αμέσως απ’ τη γυμναστική… με το που θα κάνω λίγο, να με πονάει η μέση μου ή κάτι”. «Και τότε τα είχα αυτά αλλά τώρα τα έχω περισσότερο μού φαίνεται, γιατί ό,τι κιλό μπαίνει τώρα μένει, δεν φεύγει εύκολα! Το κυνήγι της νεότητας είναι λίγο βάσανο. Γι’ αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας όχι για τη βιομηχανία της ομορφιάς, αλλά για να είμαστε υγιής. Όταν είσαι υγιής, αισθάνεσαι όμορφα. Όταν αισθάνεσαι όμορφα, το κύτταρο γελάει. Άμα γελάει το κύτταρο, αγάπη μου, τελείωσε» τόνισε.

