Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 άφησε ο Ρόμπερτ Καραντάιν ο οποίος έπειτα από χρόνια μάχης με τη διπολική διαταραχή έδωσε τέλος στη ζωή του.

Στην ανακοίνωσή της η οικογένειά του κάνει λόγο για μια όμορφη ψυχή που ήταν πάντα ένας «φάρος φωτός» στον σκοτεινό κόσμο που ζούμε, ενώ επισημαίνει την αγώνα του με το «τέρας» της διπολικής διαταραχής, ζητώντας διακριτικότητα, ώστε να πενθήσουν τον άνθρωπό τους.

Εξέφρασε, δε, την ελπίδα το δικό του δύσκολο ταξίδι να ρίξει φως και να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνδέεται με την ψυχική αυτή ασθένεια.

«Με βαθιά θλίψη πρέπει να μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός Ρόμπερτ Καραντάιν απεβίωσε», ανέφερε η οικογένειά του στην ανακοίνωσή της στο Deadline .

«Σε έναν κόσμο που μπορεί να μοιάζει τόσο σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένας φάρος φωτός για όλους γύρω του. Πενθούμε για την απώλεια αυτής της όμορφης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του Μπόμπι ενάντια στη μάχη του με τη διπολική διαταραχή, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες. Ελπίζουμε ότι το ταξίδι του θα ρίξει φως και θα ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνδέεται με την ψυχική ασθένεια. Αυτή τη στιγμή ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας για να θρηνήσουμε αυτή την ανείπωτη απώλεια. Με ευγνωμοσύνη για την κατανόηση και τη συμπόνια σας» επισημαίνεται.

Γνωστός για τους ρόλους του στο «Revenge of the Nerds» και το «Lizzie McGuire», ο ηθοποιός είχε εξομολογηθεί, το 2009, ότι η ψυχική του ασθένεια προκλήθηκε από τον θάνατο του αδερφού του, Ντέιβιντ.

Η οικογένειά του τόνισε ότι ήθελε ο κόσμος να μάθει για την ψυχική ασθένεια του εκλιπόντος, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση.

«Θέλουμε ο κόσμος να το μάθει και δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό. Θέλω να τον τιμήσω για τον αγώνα του και να τιμήσω την όμορφη ψυχή του. Ήταν βαθιά χαρισματικός και θα μας λείπει κάθε μέρα» δήλωσε στο Deadline ο αδερφός του, Κιθ Καραντάιν.

Η ζωή και η καριέρα του Ρόμπερτ Καραντάιν

Γεννημένος το 1954, ο Ρόμπερτ Καραντάιν ήταν ο μικρότερος γιος του ηθοποιού Τζον Καραντάιν, ενώ είχε δύο μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια, τον Ντέιβιντ και τον Μπρους, από τον πρώτο γάμο του πατέρα του, και δύο μεγαλύτερους αδερφούς, τον Κιθ και τον Κρίστοφερ.

Έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο δίπλα στον Τζον Γουέιν στην ταινία The Cowboys το 1972, ενώ στη συνέχεια, συμμετείχε στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Coming Home, ενώ είχε έναν μικρό ρόλο στην ταινία του Martin Scorsese του 1973 Mean Streets.

Το 1980, εμφανίστηκε στην ταινία The Long Riders με εκείνον, αλλά και τον Κιθ. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Καραντάιν ήταν η κωμωδία του 1984 Revenge of the Nerds, στην οποία έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο Lewis Skolnick. Επέστρεψε, μάλιστα, στον ίδιο ρόλο άλλες τρεις φορές, το 1987, το 1992 και το 1994.

Στους νεότερους, έγινε γνωστός ως ο πατέρας της Lizzie McGuire, Sam, εμφανιζόμενος μαζί με την Χίλαρι Νταφ σε 65 επεισόδια της αγαπημένης παιδικής σειράς μεταξύ 2001 και 2004.

Είχε αποκτήσει μία κόρη από τη σχέση του με τη Σούζαν Σνάιντερ, ενώ από τον γάμο του με την Ίντιθ Μάνι, απέκτησε άλλα δύο παιδιά. Το 2017, κατατέθηκε αίτηση διαζυγίου με τη Μάνι να ισχυρίζεται, τότε, πως ο Καραντάιν είχε επιχειρήσει να τους σκοτώσει και τους δύο σε τροχαίο στο Κολοράντο, το 2015, με τον ίδιο να το παραδέχεται, ισχυριζόμενος πως βρισκόταν σε «ψυχωτική κατάσταση» εκείνη την εποχή.

