Μεξικό: Τρόμος και ανησυχία για το Μουντιάλ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» και την βία των καρτέλ – Σιωπή από τη FIFA

Το Μουντιάλ είναι μερικούς μήνες μακριά, αλλά ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, υπάρχει τόσο μεγάλη ανασφάλεια για το τουρνουά και τους θεατές.

Σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, έχουν προ-πωληθεί εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, ωστόσο η κατάσταση στις ΗΠΑ με την Εθνοφρουρά σε διάφορες Πολιτείες (μεταξύ των οποίων και η Καλιφόρνια που θα φιλοξενήσει αγώνες), αλλά και τα όσα εκτυλίσσονται στο Μεξικό τα τελευταία 24ωρα με την εξουδετέρωση του «Ελ Μέντσο» και τις επιθέσεις των καρτέλ, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο επίφοβα για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να δουν αγώνες εκεί.

Αν ληφθεί μάλιστα υπόψιν ότι το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί με αγώνες στη Γουαδαλαχάρα, στο επίκεντρο των τελευταίων γεγονότων, μόνο ήσυχοι δεν μπορούν να είναι στη FIFA.

Μετά τη δολοφονία, τα καρτέλ έχουν προχωρήσει σε οδοφράγματα με καμένα οχήματα και επιθέσεις σε υποδομές. Οι επιθέσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις και διακοπές πτήσεων, σε καθυστερήσεις καθημερινής λειτουργίας και σε ανασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Στη Γουαδαλαχάρα θα διεξαχθούν τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ (Ν. Κορέα- ομάδα από μπαράζ, Μεξικό- Ν. Κορέα, Κολομβία -ομάδα από μπαράζ, Ουρουγουάη- Ισπανία) και το ζήτημα της ασφάλειας των ταξιδιωτών, ήρθε αμέσως στο επίκεντρο της συζήτησης.

Οδηγίες για ταξιδιώτες

Ακόμη και ειδικοί ασφαλείας σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει τη γνώμη ότι οι οπαδοί που θα ταξιδέψουν στο Μεξικό μπορεί να εκτεθούν σε «αμετρήτους κινδύνους» εάν η κατάσταση δεν σταθεροποιηθεί άμεσα, με κάποιους να προτείνουν ακόμη και μεταφορά των αγώνων σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, υπάρχουν και επίσημες ταξιδιωτικές συστάσεις από κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που παροτρύνουν τους πολίτες να εξετάσουν προσεκτικά το ενδεχόμενο ταξιδιού σε περιοχές όπως το Χαλίσκο, ειδικά εάν δεν υπάρχει αυξημένη ασφάλεια.

Από την πλευρά του, το Μεξικό και οι αρχές ασφαλείας του έχουν ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης των πρωτοκόλλων ασφαλείας ενόψει του Μουντιάλ. Οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν την εγκατάσταση χιλιάδων νέων καμερών παρακολούθησης, την ενίσχυση αστυνομικών δυνάμεων και τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την αύξηση του ελέγχου στις ζώνες των αγώνων.

Παράλληλα, ακόμα πριν τα πρόσφατα γεγονότα, υπήρχαν εκτιμήσεις από εταιρείες αξιολόγησης κινδύνου ότι το γενικό περιβάλλον ασφάλειας γύρω από τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο Μεξικό παρουσιάζει «μέτριο επίπεδο κινδύνου» λόγω παρουσίας οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, γεγονός που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό από τις αρχές και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Ανησυχία και για τις ΗΠΑ

Η κατάσταση σαφώς είναι καλύτερη στις ΗΠΑ, όχι όμως και επισφαλής. Οι εντάσεις που προκαλεί η Εθνοφρουρά και η διχόνοια που έχει σπείρει ο Τραμπ με την πολιτική του, έχει βγάλει στους δρόμους κατοίκους. Οι δολοφονίες δύο πολιτών στη Μινεσότα, πυροδότησε ακόμη περισσότερο το κλίμα και μπορεί μεν να έχει ηρεμήσει η κατάσταση, αλλά δεν είναι και λίγες οι χώρες που έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες για όσους αγοράζουν εισιτήρια.

Τι λέει η FIFA, στο στόχαστρο ο Ινφαντίνο

Αν και μέχρι στιγμής η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια αλλαγή στα σχέδια φιλοξενίας των αγώνων του Μουντιάλ 2026 ή αναβολή ορισμένων αγώνων (κάτι που μπορεί να κάνει σύμφωνα με τους κανονισμούς της) σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων ασφαλείας, η ανησυχία είναι έκδηλη.

Προς το παρόν δεν σχολιάζουν καν τα όσα γίνονται στο Μεξικό, αλλά ο Ινφαντίνο αναμένεται να βρεθεί ξανά στο στόχαστρο και να κληθεί να δώσει απαντήσεις στο αν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης

Ο πρόεδρος της FIFA δέχεται παράλληλα πιέσεις από οργανώσεις να αναλάβει έναν πιο ανθρωπιστικό ρόλο, ωστόσο αυτός έχει προτιμήσει ανοιχτά να ταχθεί υπέρ των επιχειρηματικών συμφερόντων σε αυτό το Μουντιάλ, κάτι που εντείνει την οργή απέναντί του.

Ο ίδιος όχι μόνο αγνοεί τις προειδοποιήσεις, αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, επιμένει να προωθεί το Μουντιάλ 2026 ως μια ιστορική και «ενωτική» διοργάνωση. Με την κατάσταση στο Μεξικό παραμείνει τεταμένη, οι αντιδράσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν, με την πίεση να εστιάζεται ακόμη περισσότερο στον ίδιο και στο διοικητικό στίγμα που θα αφήσει η FIFA μετά τη λήξη του τουρνουά.

«Το γραφείο της FIFA στο Μεξικό συνεργάζεται εδώ και τρία χρόνια με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και με όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, στο ζήτημα της ασφάλειας», δήλωσε πριν τα επεισόδια στο Χαλίσκο ο εκτελεστικός διευθυντής της FIFA στο Μεξικό, Γιούργκεν Μάινκα. «Είμαστε απολύτως βέβαιοι και σίγουροι ότι όλα τα πρωτόκολλα και όλα τα σχέδια που εφαρμόζονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μας προσφέρουν το απαραίτητο πλαίσιο ασφάλειας για όλους τους φιλάθλους, όλες τις ομάδες και όλους τους διαιτητές το 2026» πρόσθεσε. Πλέον, με τα καρτέλ να έχουν ανοίξει «εμφύλιο» με τη κυβέρνηση, τίποτα δεν δείχνει ασφαλές για την διεξαγωγή μιας τέτοιας διοργάνωσης…

