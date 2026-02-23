search
23.02.2026 17:36

Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Η UEFA τον τιμώρησε για τη ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους

23.02.2026 17:36
w23-172659GianlucaPrestianni

Χωρίς τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι θα παραταχθεί η Μπενφίκα στον μεθαυριανό (25/2) αγώνα ρεβάνς με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τα πλέι οφ του Champions League. Και αυτό γιατί η πειθαρχική επιτροπή της UEFA γνωστοποίησε σήμερα (23/2) την απόφασή της για την επιβολή προσωρινού αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον άσο των «αετών» της Λισαβώνας, όπερ σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
 
Υπενθυμίζεται ότι ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα βρίσκεται στο «στόχαστρο» έρευνας της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους στην πρώτη αναμέτρηση της πορτογαλικής ομάδας με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, λίγο μετά το γκολ που πέτυχε, ο Βραζιλιάνος άσος της «βασίλισσας» κατήγγειλε στον διαιτητή ότι άκουσε ένα ρατσιστικό σχόλιο προερχόμενο από τον Πρεστιάνι, ισχυρισμό τον οποίο υποστήριξαν και άλλοι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ που βρίσκονταν κοντά. Ο Φρανσουά Λετεσιέ ενεργοποίησε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις και το παιχνίδι διακόπηκε για έντεκα λεπτά, ενώ η UEFA γνωστοποίησε την έναρξη πειθαρχικής έρευνας για το περιστατικό.
 
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως η UEFA τονίζει στη σχετική ανακοίνωσή της ότι η προσωρινή τιμωρία που επιβλήθηκε στον Πρεστιάνι δεν προδικάζει την απόφαση που θα λάβουν τα πειθαρχικά όργανά της μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας, η οποία είναι σε εξέλιξη.

