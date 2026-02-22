search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 21:22
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 19:39

Τρίτος με «πτήση» στα 5,90μ. ο Καραλής στο Κλερμόν Φεράν

22.02.2026 19:39
karalis-kontari

Την τρίτη θέση σε έναν πολύ καλό αγώνα στο επί κοντώ, κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο πρωταθλητής στον στίβο αγωνίστηκε στο διεθνές μίτινγκ του Κλερμόν Φεράν όπου πέταξε στα 5,90μ., άλμα που τον έφερε στην τρίτη θέση ενός πολύ δυνατού αγώνα, λίγα 24ωρα μετά το άλμα στα 6 μέτρα που έκανε στο Λιεβέν.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Αυστραλός Μάρσαλ, πέρασε τα 6 μέτρα και ήταν δεύτερος, με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στο ντεμπούτο του για το 2026, να κερδίζει με άλμα στα 6,06μ., ενώ επιχείρησε και για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,31μ.

Διαβάστε επίσης:

Πεδίο μάχης το Βελιγράδι: Άγρια επεισόδια πριν το Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν (Video)

Σκάνδαλο Επστάιν: Αστυνομικοί στην υπηρεσία του πρίγκιπα Αντριου είχαν λάβει «οδηγίες για την πόρτα» σε πάρτι του Επστάιν

Συγκλονίζει η Ζιζέλ Πελικό: «Ήταν αγαπητός από όλους, αυτό είναι που το κάνει τόσο τρομακτικό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kapernaros_1202_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καπερνάρος: Βανδαλισμό στο γραφείο του καταγγέλλει ότι δέχτηκε ο δικηγόρος (Photos)

cartel-fotia-aytokinito-mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη του «βαρώνου» των ναρκωτικών «Ελ Μέτσο» – Τα καρτέλ καίνε οχήματα, σκηνές πανικού σε αεροδρόμιο (video)

Seismografos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ μεταξύ Βόρνεο και της Μαλαισίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

aelPAOK
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: «Μπλόκο» στη Λάρισα για τον «Δικέφαλο»

fotia-spata4
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Συνεχίζει να καίει η φωτιά σε κατάστημα αθλητικών ειδών – Ζημιές σε διπλανό κτίριο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής (pics)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 21:22
kapernaros_1202_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καπερνάρος: Βανδαλισμό στο γραφείο του καταγγέλλει ότι δέχτηκε ο δικηγόρος (Photos)

cartel-fotia-aytokinito-mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη του «βαρώνου» των ναρκωτικών «Ελ Μέτσο» – Τα καρτέλ καίνε οχήματα, σκηνές πανικού σε αεροδρόμιο (video)

Seismografos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ μεταξύ Βόρνεο και της Μαλαισίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

1 / 3