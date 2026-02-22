Τρίτος με «πτήση» στα 5,90μ. ο Καραλής στο Κλερμόν Φεράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την τρίτη θέση σε έναν πολύ καλό αγώνα στο επί κοντώ, κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής.
Ο πρωταθλητής στον στίβο αγωνίστηκε στο διεθνές μίτινγκ του Κλερμόν Φεράν όπου πέταξε στα 5,90μ., άλμα που τον έφερε στην τρίτη θέση ενός πολύ δυνατού αγώνα, λίγα 24ωρα μετά το άλμα στα 6 μέτρα που έκανε στο Λιεβέν.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Αυστραλός Μάρσαλ, πέρασε τα 6 μέτρα και ήταν δεύτερος, με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στο ντεμπούτο του για το 2026, να κερδίζει με άλμα στα 6,06μ., ενώ επιχείρησε και για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,31μ.
