Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Φαντασμαγορικό σόου στην τελετή λήξης στη Βερόνα (photos)

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα έφθασαν στο τέλος τους, με μία φαντασμαγορική τελετή λήξης στη Βερόνα, να προσφέρει ένα εντυπωσιακό φινάλε στη διοργάνωση.

Από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες συγκέντρωσαν τα βλέμματα του παγκόσμιου αθλητισμού, με την τελετή λήξης να κερδίζει το τελευταίο χειροκρότημα για τις υπέροχες εικόνες που έδωσαν οι Ιταλοί διοργανωτές.

Η Ιταλία αποχαιρέτησε τους Αγώνες στην αρχαία Αρένα της Βερόνα, που γιόρτασε την τέχνη και τα αθλητικά επιτεύγματα σε μια διοργάνωση η οποία επαινέθηκε ως πρότυπο για το πώς πρέπει να οργανώνονται τέτοια γεγονότα. «Ευχαριστούμε Ιταλία για αυτούς τους μαγικούς Αγώνες!)», δήλωσε η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι και πρόσθεσε: «Τώρα που φτάνουμε στο τέλος αυτών των Αγώνων, νιώθω πολλά συναισθήματα. Λίγη θλίψη, ναι. Αλλά και τόση υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη καθώς λέω τα επόμενα λόγια: Αγαπητοί φίλοι, κηρύσσω τώρα τη λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026»

Η Tελετή Lήξης είχε τίτλο «Beauty in Action» (σ.σ. Η Ομορφιά σε Δράση) και περιλάμβανε επίσης τον κορυφαίο Ιταλό χορευτή μπαλέτου Ρομπέρτο Μπόλε, ο οποίος παρουσίασε ένα εντυπωσιακό εναέριο νούμερο.

Την παράσταση στο υπαίθριο αμφιθέατρο της Βερόνα, έκλεψαν όμως και τα πανοραμικά πλάνα από το χώρο, καθώς και η μουσική παράσταση, με τους ήχους της όπερας να προσδίδουν ένα μοναδικό “χρώμα” στην τελετή λήξης.

Η Ελλάδα στην τελετή λήξης

Η Ελλάδα συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με 5 αθλητές, τους Απόστολο Αγγέλη, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, Νεφέλη Τίτα, Αλέξανδρο Γκιννή και Μαρία Ελένη Τσιόβολου, με την τελευταία να είναι η σημαιοφόρος στην τελετή λήξης.

Η Μαρία Ελένη Τσιοβόλου μπήκε πρώτη στο πανέμορφο υπαίθριο θέατρο της Βερόνα, έχοντας την ελληνική σημαία στα χέρια της και τους συναθλητές της να ακολουθούν από πίσω τους.

Η είσοδος της ελληνικής αποστολής σήμανε και την έναρξη του “πάρτι” των αθλητών στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, το οποίο και έριξε την αυλαία της διοργάνωσης.

Η «σκυτάλη» περνά στις γαλλικές Άλπεις για το 2030

Οι Αγώνες, που συνδιοργανώθηκαν επίσημα από το Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, απλώθηκαν σε μια μεγάλη περιοχή της βόρειας Ιταλίας.

Η σκυτάλη περνά πλέον στις Γαλλικές Άλπεις, οι οποίες αναμένεται να ακολουθήσουν παρόμοιο μοντέλο, αξιοποιώντας πολλαπλές ήδη υπάρχουσες τοποθεσίες.

Οι Ολυμπιακές Φλόγες που έκαιγαν στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο από την έναρξη των Αγώνων στις 6 Φεβρουαρίου έσβησαν. Θα ανάψουν ξανά για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.

