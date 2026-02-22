Άρης: Θέμα χρόνου το «διαζύγιο» με τον Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη άμεσα καθώς η απόφαση του Καρυπίδη και των διοικούντων για την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία, είναι ειλημμένη.

Το 1-1 με την Κηφισιά στο «Κλ.Βικελίδης» ήταν το τελευταίο ματς του Ισπανού στον πάγκο των «κίτρινων», με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να μην παρουσιάζει βελτίωση καοι να νικά με το σταγονόμετρο.

Με την έναρξη της νέας εβδομάδας θα επισημοποιηθεί ένα «διαζύγιο» που ήταν αναμενόμενο βάσει των όσων συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα στον Άρη.

