ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: «Μπλόκο» στη Λάρισα για τον «Δικέφαλο»

Γκέλα για τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα όπου κόντρα στην τοπική ΑΕΛ έμεινε στο 1-1 για την 22η αγωνιστική της Super League σε ένα παιχνίδι που εύκολα θα μπορούσε και να το έχει χάσει.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν νωρίς στο σκορ με τέρμα του Χατσίδη (14′), ωστόσο δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του αγώνα να κυριαρχήσουν και να επιβάλουν πλήρως τον δικό τους ρυθμό, με αποτέλεσμα οι «βυσσινί» να κάνουν το παιχνίδι τους και να πάρουν έναν πολύτιμο βαθμό με το τέρμα του Σαγάλ στο 61′.

Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ έμεινε για τρίτο διαδοχικό ματς πρωταθλήματος στην ισοπαλία, χάνοντας σημαντικό έδαφος στο κυνήγι της κορυφής, αφού πλέον το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 47 βαθμούς, στο -3 από τον Ολυμπιακό και στο -2 από την ΑΕΚ που έχει ματς λιγότερο.

Για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη, η αποψινή εμφάνιση επιβεβαίωσε το… καλό φεγγάρι στο οποίο βρίσκεται ο σύλλογος, μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, μετρώντας μέσα στο 2026 τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα!

Οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στην πρώτη φάση του ματς, όταν στο 14ο λεπτό μετά από υπέροχη μπαλιά του Μιχαηλίδη στην πλάτη της άμυνας, ο Γιακουμάκης γύρισε με δύναμη την μπάλα από τα αριστερά, με τον Αναγνωστόπουλο να κάνει επαφή με την μπάλα, προτού ο Χατσίδης – που είχε κάνει προβολή – βρει την μπάλα με το στήθος (!) και στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 60′ ο Γκαέλ Κακουτά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποιώντας έτσι το ντεμπούτο του με τα «βυσσινί», κάνοντας αισθητή την παρουσία του αμέσως! Συγκεκριμένα, δύο λεπτά αργότερα, ο 34χρονος πολύπειρος Κονγκολέζος εκτέλεσε ένα φάουλ σε καλό σημείο, με την μπάλα να πηγαίνει στον Σαγάλ, ο οποίος με πανέμορφο σουτ μέσα από την περιοχή και ενώ είχε αρχικώς πλάτη στην αντίπαλη εστία, να νικά τον Τσιφτσή και να γράφει το 1-1!

Ένα τέρμα που ανέβασε κατακόρυφα την ψυχολογία των γηπεδούχων, οι οποίοι και για το επόμενο δεκάλεπτο πατούσαν πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με τους Θεσσαλονικείς. Έλλειψη επιλογών μεσοεπιθετικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον Γερεμέγεφ αντί του Χατσίδη στο 68ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με δύο φορ. Η «απάντηση» των φιλοξενούμενων στο γκολ της ΑΕΛ ήρθε στο 76ο λεπτό με τον Γερεμέγεφ να πλασάρει παράλληλα με την εστία από γύρισμα του Καμαρά. Όσο περνούσε η ώρα, ο ΠΑΟΚ ανέβαζε την πίεσή του προς την αντίπαλη περιοχή, κυγηγώντας ένα γκολ που θα του έδινε εκ νέου το προβάδισμα, την ίδια στιγμή όπου οι «βυσσινί» αποτελούσαν μια διαρκή απειλή, αφού έβρισκαν χώρους στο εμπρός μέρος του γηπέδου.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα, Σίστο (59′ Κακουτά), Σαγάλ (82′ Μούργος).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46′ Τσιφτσής), Σάντσες (86′ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (67′ Καμαρά), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης (67′ Γερεμέγεφ), Γιακουμάκης.

