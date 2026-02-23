Champions League: Με Γιαζίτζι, ο Ολυμπιακός στη Γερμανία για την ανατροπή

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για τη Γερμανία, όπου αύριο θα αγωνιστεί απέναντι στην Μπάγερ Λεβρκούζεν, στον επαναληπτικό των playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League, αναζητώντας την ανατροπή, μετά την εις βάρος του ήττα (0-2) στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη (18/2) και την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, ενώ στη Γερμανία ταξιδεύει και ο Γιαζίτζι, αν και δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

