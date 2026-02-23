search
23.02.2026 09:59

Champions League: Με Γιαζίτζι, ο Ολυμπιακός στη Γερμανία για την ανατροπή

23.02.2026 09:59
olympiakos – tripoli 88- new

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για τη Γερμανία, όπου αύριο θα αγωνιστεί απέναντι στην Μπάγερ Λεβρκούζεν, στον επαναληπτικό των playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League, αναζητώντας την ανατροπή, μετά την εις βάρος του ήττα (0-2) στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη (18/2) και την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, ενώ στη Γερμανία ταξιδεύει και ο Γιαζίτζι, αν και δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης.
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.
Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.
Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

gerapetritis_venizelos_2302_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι σοφιστείες του Γεραπετρίτη για την αναθεώρηση και μία ατυχής απάντησή του στον Βενιζέλο

Reykjavík_5545_(cropped)
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ισλανδία επιταχύνει την ψηφοφορία για την ένταξή της στην ΕΕ – Υπάρχουν ωστόσο δυσκολίες

neoi new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η σημερινή γενιά στην Ελλάδα ζει χειρότερα από τους γονείς – Αποκαρδιωτική έρευνα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες  

GUTERES
ΕΛΛΑΔΑ

Αντόνιο Γκουτέρες: «Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου»

Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή: «Πράξη επιθετικότητας» και τα περιορισμένα πλήγματα, διαμηνύει η Τεχεράνη

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

