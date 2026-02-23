Θλίψη στην ΠΑΕ Ηλιούπολη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής της

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην ΠΑΕ Ηλιούπολη ο αιφνίδιος θάνατος του Παναγιώτη Μάλλιου, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα Κ17 του συλλόγου.

Η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη και τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του νεαρού αθλητή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολη

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ηλιούπολη αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου. Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση. Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.

Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη».

Η απώλεια του νεαρού ποδοσφαιριστή έχει προκαλέσει συγκίνηση στην ποδοσφαιρική κοινότητα και στους ανθρώπους του συλλόγου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες που να αναφέρουν την αιτία θανάτου του 17χρονου Παναγιώτη Μάλλιου.

Διαβάστε επίσης

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Φαντασμαγορικό σόου στην τελετή λήξης στη Βερόνα (photos)

Champions League: Με Γιαζίτζι, ο Ολυμπιακός στη Γερμανία για την ανατροπή

Τρίτος με «πτήση» στα 5,90μ. ο Καραλής στο Κλερμόν Φεράν