Μεξικό: 10.000 στρατιώτες στο Χαλίσκο μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» – Συνολικά 60 νεκροί και χάος σε 20 πολιτείες

Σε γενικευμένη κρίση ασφάλειας βρίσκεται το Μεξικό μετά τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», με τον συνολικό απολογισμό των νεκρών από τη στρατιωτική επιχείρηση και τα αντίποινα να φτάνει τους 60.

Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει 10.000 στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο, καθώς το κύμα βίας εξαπλώθηκε σε τουλάχιστον 20 πολιτείες της χώρας.

Η επιχείρηση στο Ταπάλπα και ο θάνατος του «Ελ Μέντσο»

Στις 22 Φεβρουαρίου 2026, μεξικανικές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση στο Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο, όπου εντοπίστηκε ο 59χρονος αρχηγός του καρτέλ, έπειτα από παρακολούθηση μιας εκ των ερωτικών του συντρόφων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο, οι αρχές εντόπισαν έμπιστο συνεργάτη της συντρόφου του, ο οποίος οδήγησε τη γυναίκα σε συγκρότημα κατοικιών όπου διέμενε ο «Ελ Μέντσο» με ομάδα ασφαλείας. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε άμεσα.

Κατά την έφοδο, οι άνδρες του καρτέλ άνοιξαν πυρ και ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο Οσεγκέρα και δύο σωματοφύλακές του τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Πόλη του Μεξικού, όμως πέθαναν καθ’ οδόν.

Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε πληροφοριακά από τις ΗΠΑ. Η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ διευκρίνισε ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στο πεδίο, αλλά επιβεβαίωσε «ανταλλαγή πληροφοριών». Η Ουάσινγκτον είχε επικηρύξει τον «Ελ Μέντσο» με 15 εκατ. δολάρια και το 2025 χαρακτήρισε το CJNG «τρομοκρατική οργάνωση».

60 νεκροί σε συγκρούσεις και αντίποινα

Ο συνολικός απολογισμός από την επιχείρηση και το κύμα βίας που ακολούθησε ανέρχεται σε 60 νεκρούς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφρουράς, ένας αστυνομικός, ένας δικαστικός υπάλληλος και μία γυναίκα πολίτης. Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, ενώ υπάρχουν και απώλειες από την αρχική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Οσεγκέρα και των δύο σωματοφυλάκων του.

Μέλη του καρτέλ προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων, πυρπολήσεις οχημάτων και λεωφορείων, επιθέσεις σε βενζινάδικα, καταστήματα και τράπεζες. Συνολικά επιθέσεις καταγράφηκαν σε 20 από τις 31 πολιτείες του Μεξικού, ενώ σε 12 πολιτείες στήθηκαν πύρινα οδοφράγματα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εκκαθαρίστηκαν περισσότερα από 250 οδοφράγματα.

Παράλυση στη Γκουαδαλαχάρα – Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων

Η Γκουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα του Χαλίσκο και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, παρέλυσε. Οι δρόμοι ήταν σχεδόν έρημοι, τα περισσότερα καταστήματα κλειστά και τα σχολεία δεν άνοιξαν στο Χαλίσκο και σε άλλες δέκα πολιτείες.

Στο τουριστικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα αναφέρθηκαν εγκλωβισμένοι τουρίστες, ενώ δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Αεροπορικές εταιρείες όπως η Air Canada, η United Airlines και η American Airlines ανέστειλαν δρομολόγια προς το Χαλίσκο.

Ξένες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, κάλεσαν τους πολίτες τους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.

10.000 στρατιώτες στο Χαλίσκο – Σκιά στο Μουντιάλ 2026

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον 2.500 στρατιωτών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 10.000 στην πολιτεία Χαλίσκο, όπου ήδη στάθμευαν περίπου 7.000.

Η κρίση εκτυλίσσεται τέσσερις μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο θα συνδιοργανώσουν Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς. Η Γκουαδαλαχάρα έχει οριστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες, ενώ εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο για την κατάσταση.

Κενό εξουσίας και φόβοι διάσπασης

Ο «Ελ Μέντσο» θεωρείτο ο τελευταίος από τους μεγάλους «νονούς» του Μεξικού μετά τη σύλληψη του Χοακίν Γκουσμάν και του Ισμαέλ Σαμπάντα.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο θάνατός του αφήνει κενό εξουσίας και ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικές συγκρούσεις για τη διαδοχή. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τις πρώτες επιθέσεις οργάνωσε το «δεξί χέρι» του, γνωστό ως «Ελ Τούλι», ο οποίος σκοτώθηκε επίσης σε συγκρούσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τη μάχη κατά των καρτέλ, ενώ η Σεϊνμπάουμ διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση σταδιακά εξομαλύνεται.

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», βρέθηκε από καλλιεργητής μαριχουάνας στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν, στο τιμόνι του «Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο» (CJNG), μέσω επιθετικότητας, φιλοδοξίας, βαρβαρότητας και σκληρότητας.

Μετακόμισε στις ΗΠΑ ως παράτυπος μετανάστης τη δεκαετία του 1980 και ακολούθησαν διάφορες συλλήψεις για ναρκωτικά στην Καλιφόρνια, προτού τελικά καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση.

🔴 La historia del Mencho sigue los patrones del narcotráfico mexicano. Hijo de una familia pobre de campesinos en Michoacán, comienza su ascenso desde abajo, como un simple sicario a sueldo de una de las facciones del Cartel de Sinaloa



🖋️ @DMarcialPerez

https://t.co/o6qO1c6sTK — EL PAÍS (@el_pais) February 22, 2026

Απελάθηκε πίσω στο Μεξικό σε ηλικία 30 ετών και άρχισε να αφοσιώνεται πλήρως στη δράση των καρτέλ. Εργάστηκε για το καρτέλ «Μιλένιο» και επωφελήθηκε από την κατάρρευση του καρτέλ Σιναλόα μετά την έκδοση του ηγέτη του, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, στις ΗΠΑ. Οι επακόλουθες μάχες μεταξύ αντιμαχόμενων φατριών στη Σιναλόα τελικά διέλυσαν την ομάδα και το καρτέλ της Νέας Γενιάς ανέλαβε μερίδα του λέοντος στο εμπόριο φαιντανύλης.

Η κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, υπενθυμίζει ήδη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ζητήσει δράση από το Μεξικό μετά τη μετανάστευση και για περιορισμό του εμπορίου φαιντανύλης.

Φήμες για «εμφύλιο» στο καρτέλ

Το καρτέλ Jalisco New Generation φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπο με διαμάχη για τη διαδοχή, σύμφωνα με τον σύμβουλο ασφαλείας David Saucedo, με έδρα το Μεξικό. Η γραμμή διαδοχής του καρτέλ έχει διακοπεί, δήλωσε ο Saucedo στο CNN. Ο γιος του «Ελ Μέντσο», Ρούμπεν Οσεγκέρα Γκονζάλες, αλλιώς «Ελ Μεντσίτο», βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ, αφήνοντας μόνο έναν αδελφό και έναν θετό γιο, ο οποίος, σύμφωνα με τον Saucedo, «εξακολουθεί να μην έχει επιρροή μεταξύ των άλλων διοικητών του καρτέλ».

MORE: Puerto Vallarta, Mexico Is Under Siege By A Terroristic Mexican Drug Cartel After A Joint U.S. Military & Mexico Strike Killed Their Leader. pic.twitter.com/JSaE9TPG9S — John Basham (@JohnBasham) February 22, 2026

Το κενό ηγεσίας θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν εσωτερικό πόλεμο, όπως η σύγκρουση που ξέσπασε στο καρτέλ Σιναλόα όταν αντιμετώπισε ένα κενό εξουσίας μετά τη σύλληψη του Ismael «El Mayo» Zambada το 2024.

Η σύγκρουση τροφοδοτήθηκε από την έλλειψη σαφούς διαδόχου από την οικογένεια. Ενώ είναι πιθανή μια βίαιη διαμάχη για τη διαδοχή, οι διοικητές του καρτέλ θα μπορούσαν επίσης να διαπραγματευτούν μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Μεταξύ των υποψηφίων, ο Saucedo ανέφερε τους Ricardo Ruiz Velasco («El Doble R»), Audias Flores («El Jardinero» ή «Ο Κηπουρός»), έναν άλλο γνωστό ως «El Sapo» και μια τέταρτη προσωπικότητα – τον πρώην επικεφαλής ασφαλείας του «Ελ Μέντσο» – για τον οποίο λίγα είναι γνωστά.

Έκθεση του Σεπτεμβρίου 2025 της Διεύθυνσης Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ ταυτοποίησε τον El Sapo ως Hugo Mendoza Gaytan και ανέφερε επίσης τον θετό γιο του Οσεγκέρα , Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονζάλες («El Pelon»), και τον γαμπρό του, Χούλιο Αλμπέρτο Καστίγιο Ροντρίγκες («El Chorro»), ως μέλη της ηγεσίας του καρτέλ.

Η εξόντωσή του θεωρείται από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην αντι-ναρκωτική μάχη του Μεξικού, αλλά προκάλεσε άμεσες και βίαιες αντιδράσεις από μέλη του καρτέλ. Σε πολλές πολιτείες, όπως Χαλίσκο, Γκουαναχουάτο και Μιτσόακαν, οργάνωσαν δρόμους αποκλεισμένους με καμένα οχήματα, μπλόκα και επιθέσεις, δημιουργώντας κλίμα φόβου και αναστάτωσης σε μεγάλες πόλεις και σχεδόν οδηγώντας σε προσωρινό χάος στους δρόμους.

Ο ρόλος του καρτέλ που ηγείτο

Το Jalisco New Generation Cartel (CJNG) υπό τον El Mencho:

• Αποτελούσε ένα από τα πιο ισχυρά καρτέλ του Μεξικού με ευρεία παρουσία ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διακινώντας τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών.

• Ήταν στόχος σκληρής πίεσης από διεθνείς, κυρίως αμερικανικές, αρχές εξαιτίας της εμπλοκής του όχι μόνο στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και σε επιθέσεις κατά δημόσιων αξιωματούχων.

Η δολοφονία του El Mencho πιθανόν να σηματοδοτεί μια νέα φάση στη «ναρκωπολεμική» κατάσταση στο Μεξικό, με πιθανούς ανταγωνισμούς για τη διαδοχή του και αυξημένη βία στο άμεσο μέλλον — ένα φαινόμενο που παρατηρείται παραδοσιακά όταν μεγάλοι «βαρώνοι» πέφτουν από το απυρόβλητο.

Το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG)

Το CJNG εμφανίστηκε περίπου το 2010 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους δύο-τρεις ισχυρότερους εγκληματικούς οργανισμούς στο Μεξικό.

Τι το έκανε τόσο ισχυρό;

1. Στρατιωτική δομή

Το CJNG λειτούργησε με παραστρατιωτική λογική. Οπλισμένοι άνδρες με στολές, θωρακισμένα οχήματα και συντονισμένες επιχειρήσεις δημιούργησαν εικόνα «ιδιωτικού στρατού».

2. Επιθετική επέκταση

Σε αντίθεση με άλλα καρτέλ που διαπραγματεύονταν σφαίρες επιρροής, το CJNG επεκτεινόταν βίαια σε νέες πολιτείες, συγκρουόμενο ανοιχτά με ανταγωνιστές.

3. Διεθνής διασύνδεση

Το καρτέλ έγινε βασικός παίκτης στη διακίνηση:

• Μεθαμφεταμινών

• Κοκαΐνης

• Φεντανύλης προς τις ΗΠΑ

Η ισχυρή παρουσία του στις αμερικανικές αγορές το έφερε στο στόχαστρο ομοσπονδιακών υπηρεσιών και οδήγησε σε πολυετείς επιχειρήσεις εντοπισμού του ηγέτη του.

Η βία ως «υπογραφή»

Το CJNG έγινε γνωστό για:

• Μαζικά μπλόκα με καμένα οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους

• Συντονισμένες επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα

• Δημόσια «μηνύματα» ισχύος μέσω βίντεο

Όταν ο El Mencho σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Σε αρκετές πολιτείες σημειώθηκαν εμπρησμοί, αποκλεισμοί δρόμων και συγκρούσεις, δείγμα του πόσο οργανωμένη και ενεργή παρέμενε η δομή του καρτέλ.

Τι σημαίνει η απουσία του

Η εξόντωση ενός τόσο ισχυρού ηγέτη δεν συνεπάγεται αυτόματα τη διάλυση του οργανισμού. Συχνά οδηγεί:

• Σε εσωτερικές συγκρούσεις διαδοχής

• Σε προσωρινή κλιμάκωση της βίας

• Σε ανακατανομή ισχύος μεταξύ καρτέλ

Το CJNG, με βαθιά ριζωμένη δομή και διεθνή δίκτυα, δεν ήταν μια «μονοπρόσωπη» οργάνωση. Ο El Mencho υπήρξε ο αρχιτέκτονας και το σύμβολο ισχύος, αλλά η επιρροή του βασίστηκε σε ένα ήδη εδραιωμένο σύστημα.

