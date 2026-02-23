Μεξικό: Ποιος ήταν ο βαρόνος ναρκωτικών «El Mencho» που σκότωσε ο στρατός και ο ρόλος του καρτέλ «Jalisco New Generation Cartel»

Ο βαρόνος των ναρκωτικών Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, πιο γνωστός με το προσωνύμιο «El Mencho», που σκοτώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε επιχείρηση του μεξικανικού στρατού εναντίον των καρτέλ θεωρείτο ένας από τους πιο ισχυρούς και πιο καταζητούμενους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο.

Ο El Mencho ήταν ο ιδρυτής και απόλυτος ηγέτης του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (Jalisco New Generation Cartel – CJNG), μιας από τις πιο ισχυρές ένοπλες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Μεξικό και διεθνώς.

Γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1966 στην επαρχία Michoacán του Μεξικού και από φτωχές καταβολές ανέπτυξε σταδιακά έναν από τους πιο αδίστακτους και κακοποιούς οργανισμούς διακίνησης ναρκωτικών.

Στα νεανικά του χρόνια μετανάστευσε παράνομα στις ΗΠΑ, όπου συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών και απελάθηκε στο Μεξικό. Εκεί εντάχθηκε αρχικά σε προϋπάρχον καρτέλ και σταδιακά αναρριχήθηκε στην ιεραρχία του οργανωμένου εγκλήματος. Μετά τη διάλυση παλαιότερων εγκληματικών σχημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ίδρυσε το CJNG, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιθετικές και στρατιωτικοποιημένες οργανώσεις της χώρας.

Ο CJNG υπό την ηγεσία του μετατράπηκε σε μια οργανωμένη εγκληματική δύναμη με μεγάλη διεθνή απήχηση, ειδικά στους τομείς της διακίνησης κοκαΐνης, φεντανύλης, μεθαμφεταμινών και άλλων ναρκωτικών ουσιών στις ΗΠΑ και αλλού.

Το καρτέλ του ήταν γνωστό για την ακραία βία και στρατιωτική δομή του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαρέων όπλων, drones με εκρηκτικά και οργανωμένων επιθέσεων στις αρχές ασφαλείας.

Ο ίδιος ήταν στην κορυφή της λίστας των πιο καταζητούμενων εγκληματιών, με επικήρυξη αξίας έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ως πρόσωπο, ο El Mencho ήταν:

• Εξαιρετικά προσεκτικός και σπάνια εμφανιζόταν δημόσια

• Γνωστός για την αυστηρή, σχεδόν στρατιωτική πειθαρχία που επέβαλλε

• Περιγραφόμενος από τις αρχές ως αδίστακτος, με μηδενική ανοχή στην προδοσία

Ηγετικό του χαρακτηριστικό ήταν η ικανότητα να συνδυάζει ωμή βία με επιχειρησιακή στρατηγική. Το όνομά του συνδέθηκε με ενέδρες εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων, επιθέσεις με βαρέα όπλα και χρήση drones με εκρηκτικά — κάτι που διαφοροποίησε το CJNG από τα πιο «παραδοσιακά» καρτέλ.

Η εξόντωση του και η αντίδραση που προκάλεσε

Στις 22 Φεβρουαρίου 2026, οι μεξικανικές στρατιωτικές δυνάμεις – σε μια μεγάλη επιχείρηση που υποστηρίχθηκε και από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών – σκότωσαν τον El Mencho σε επιχείρηση στο Τάπαλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικράτησε ανταλλαγή πυρών και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά. Λίγη ώρα αργότερα πέθανε κατά τη μεταφορά του με στρατιωτικό ελικόπτερο στο Μεξικό.

Η εξόντωσή του θεωρείται από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην αντι-ναρκωτική μάχη του Μεξικού, αλλά προκάλεσε άμεσες και βίαιες αντιδράσεις από μέλη του καρτέλ. Σε πολλές πολιτείες, όπως Χαλίσκο, Γκουαναχουάτο και Μιτσόακαν, οργάνωσαν δρόμους αποκλεισμένους με καμένα οχήματα, μπλόκα και επιθέσεις, δημιουργώντας κλίμα φόβου και αναστάτωσης σε μεγάλες πόλεις και σχεδόν οδηγώντας σε προσωρινό χάος στους δρόμους.

Ο ρόλος του καρτέλ που ηγείτο

Το Jalisco New Generation Cartel (CJNG) υπό τον El Mencho:

• Αποτελούσε ένα από τα πιο ισχυρά καρτέλ του Μεξικού με ευρεία παρουσία ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διακινώντας τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών.

• Ήταν στόχος σκληρής πίεσης από διεθνείς, κυρίως αμερικανικές, αρχές εξαιτίας της εμπλοκής του όχι μόνο στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και σε επιθέσεις κατά δημόσιων αξιωματούχων.

Η δολοφονία του El Mencho πιθανόν να σηματοδοτεί μια νέα φάση στη «ναρκωπολεμική» κατάσταση στο Μεξικό, με πιθανούς ανταγωνισμούς για τη διαδοχή του και αυξημένη βία στο άμεσο μέλλον — ένα φαινόμενο που παρατηρείται παραδοσιακά όταν μεγάλοι «βαρώνοι» πέφτουν από το απυρόβλητο.

Το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG)

Το CJNG εμφανίστηκε περίπου το 2010 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους δύο-τρεις ισχυρότερους εγκληματικούς οργανισμούς στο Μεξικό.

Τι το έκανε τόσο ισχυρό;

1. Στρατιωτική δομή

Το CJNG λειτούργησε με παραστρατιωτική λογική. Οπλισμένοι άνδρες με στολές, θωρακισμένα οχήματα και συντονισμένες επιχειρήσεις δημιούργησαν εικόνα «ιδιωτικού στρατού».

2. Επιθετική επέκταση

Σε αντίθεση με άλλα καρτέλ που διαπραγματεύονταν σφαίρες επιρροής, το CJNG επεκτεινόταν βίαια σε νέες πολιτείες, συγκρουόμενο ανοιχτά με ανταγωνιστές.

3. Διεθνής διασύνδεση

Το καρτέλ έγινε βασικός παίκτης στη διακίνηση:

• Μεθαμφεταμινών

• Κοκαΐνης

• Φεντανύλης προς τις ΗΠΑ

Η ισχυρή παρουσία του στις αμερικανικές αγορές το έφερε στο στόχαστρο ομοσπονδιακών υπηρεσιών και οδήγησε σε πολυετείς επιχειρήσεις εντοπισμού του ηγέτη του.

Η βία ως «υπογραφή»

Το CJNG έγινε γνωστό για:

• Μαζικά μπλόκα με καμένα οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους

• Συντονισμένες επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα

• Δημόσια «μηνύματα» ισχύος μέσω βίντεο

Όταν ο El Mencho σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Σε αρκετές πολιτείες σημειώθηκαν εμπρησμοί, αποκλεισμοί δρόμων και συγκρούσεις, δείγμα του πόσο οργανωμένη και ενεργή παρέμενε η δομή του καρτέλ.

Τι σημαίνει η απουσία του

Η εξόντωση ενός τόσο ισχυρού ηγέτη δεν συνεπάγεται αυτόματα τη διάλυση του οργανισμού. Συχνά οδηγεί:

• Σε εσωτερικές συγκρούσεις διαδοχής

• Σε προσωρινή κλιμάκωση της βίας

• Σε ανακατανομή ισχύος μεταξύ καρτέλ

Το CJNG, με βαθιά ριζωμένη δομή και διεθνή δίκτυα, δεν ήταν μια «μονοπρόσωπη» οργάνωση. Ο El Mencho υπήρξε ο αρχιτέκτονας και το σύμβολο ισχύος, αλλά η επιρροή του βασίστηκε σε ένα ήδη εδραιωμένο σύστημα.

