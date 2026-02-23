search
ΚΟΣΜΟΣ

23.02.2026 00:38

Νέα Καληδονία: Νεκρός 55χρονος σέρφερ μετά από επίθεση καρχαρία

23.02.2026 00:38
karxarias new

Το άψυχο σώμα 55χρονου άνδρα που έκανε γουίντσερφ και δέχθηκε επίθεση από καρχαρία εντοπίστηκε σήμερα σε παραλία της Νουμεά, πρωτεύουσας της Νέας Καληδονίας.

Τη σορό βρήκε πλήρωμα σκάφους αναψυχής, που ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ η παραλία Ανς-Βατά εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Ανς-Βατά, στα νότια της Νουμεά, έναν κόλπο ιδιαίτερα δημοφιλή στους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.

Το πλήρωμα σκάφους αναψυχής εντόπισε το σώμα του 55χρονου και ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση της παραλίας και κάλεσαν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο άνδρας έφερε θανάσιμα τραύματα από δάγκωμα καρχαρία.

Αναμένεται νεκροψία – Κλήθηκε μάρτυρας

Ο εισαγγελέας της Νουμεά, Ιβ Ντιπάς, δήλωσε ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Παράλληλα, έχει κληθεί να καταθέσει και μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας.

Το θύμα εργαζόταν ως γιατρός στα επείγοντα περιστατικά στη Νουμεά.

