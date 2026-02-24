Αυτή είναι η Ferrari που μέσα σε τρία χρόνια, έχει σχεδόν τετραπλασιάσει την αξία της

Η ισχυρότερη ατμοσφαιρική Ferrari στην ιστορία μπορεί να πωληθεί με τιμή 4 φορές υψηλότερη από την αρχική σε δημοπρασία, με μόλις 129 km.

Υπάρχουν Ferrari που ανεβαίνουν σε αξία κι άλλες που… καταρρέουν. Τα τελευταία χρόνια τα πιο σύγχρονα μοντέλα τη ιταλικής μάρκας έχουν δυσκολευτεί να βρουν το παθιασμένο κοινό τους, όπως άλλοι προκάτοχοι τους. Αυτό έχει κάνει παλαιότερα μοντέλα όπως αυτό που ακολουθεί, να εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο σε αξία.

Υπάρχουν περιπτώσεις για την ακρίβεια που λειτουργούν σχεδόν σαν «κλειστό» επενδυτικό προϊόν – όχι επειδή το γράφει κάποιος κατάλογος, αλλά επειδή η πρόσβαση στην αγορά τους ήταν εξαρχής περιορισμένη.

Η 812 Competizione A ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Μια ανοιχτή, σκληροπυρηνική εκδοχή της 812, με παραγωγή αυστηρά περιορισμένη και διάθεση μόνο σε επιλεγμένους πελάτες.

