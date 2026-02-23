Πώς μπορεί να την… πατήσεις και να ακριβύνει η ασφάλεια του αυτοκινήτου σου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα νέα αυτοκίνητα καταγράφουν οδηγικά δεδομένα και μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. Τι να προσέξεις σε όρους, ρυθμίσεις και συναίνεση.
Τα καινούργια αυτοκίνητα δεν είναι απλώς πιο «έξυπνα» – είναι και πιο «επικοινωνιακά». Με την τηλεματική που έχουν ενσωματωμένη, πολλά μοντέλα καταγράφουν πώς οδηγείς σε πραγματικό χρόνο. Ταχύτητα, επιταχύνσεις, δυνατά φρεναρίσματα, στροφές. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να φτάσουν σε τρίτους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αξιοποιηθούν από ασφαλιστικές για την τιμολόγηση. Και το πιο ύπουλο κομμάτι; Η συναίνεση συχνά «περνά» μέσα από ψιλά γράμματα, χωρίς ο οδηγός να το αντιληφθεί.
Τα σύγχρονα οχήματα λειτουργούν σαν υπολογιστές σε τροχούς. Η ενσωματωμένη τηλεματική μπορεί να συλλέγει στοιχεία οδηγικής συμπεριφοράς, όπως:
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου που περιλαμβάνονται στο υλικό, περίπου 90% των νέων αυτοκινήτων συλλέγουν λεπτομερή δεδομένα οδηγικής συμπεριφοράς. Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται για σκοπούς ασφάλειας, διάγνωσης βλαβών και βελτίωσης της απόδοσης.
