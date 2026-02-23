search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 15:29
23.02.2026 14:43

Πώς μπορεί να την… πατήσεις και να ακριβύνει η ασφάλεια του αυτοκινήτου σου

23.02.2026 14:43
credit: Shutterstock

Τα νέα αυτοκίνητα καταγράφουν οδηγικά δεδομένα και μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. Τι να προσέξεις σε όρους, ρυθμίσεις και συναίνεση.

Τα καινούργια αυτοκίνητα δεν είναι απλώς πιο «έξυπνα» – είναι και πιο «επικοινωνιακά». Με την τηλεματική που έχουν ενσωματωμένη, πολλά μοντέλα καταγράφουν πώς οδηγείς σε πραγματικό χρόνο. Ταχύτητα, επιταχύνσεις, δυνατά φρεναρίσματα, στροφές. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να φτάσουν σε τρίτους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αξιοποιηθούν από ασφαλιστικές για την τιμολόγηση. Και το πιο ύπουλο κομμάτι; Η συναίνεση συχνά «περνά» μέσα από ψιλά γράμματα, χωρίς ο οδηγός να το αντιληφθεί.

Τι ακριβώς καταγράφει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο

Τα σύγχρονα οχήματα λειτουργούν σαν υπολογιστές σε τροχούς. Η ενσωματωμένη τηλεματική μπορεί να συλλέγει στοιχεία οδηγικής συμπεριφοράς, όπως:

  • ταχύτητα
  • επιτάχυνση/απότομες αλλαγές ρυθμού
  • δυνατό φρενάρισμα
  • έντονη πλευρική επιτάχυνση (στροφές)
  • γενικό μοτίβο «επιθετικής» ή «ομαλής» οδήγησης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου που περιλαμβάνονται στο υλικό, περίπου 90% των νέων αυτοκινήτων συλλέγουν λεπτομερή δεδομένα οδηγικής συμπεριφοράς. Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται για σκοπούς ασφάλειας, διάγνωσης βλαβών και βελτίωσης της απόδοσης.

