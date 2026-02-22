search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

22.02.2026

Το κινεζικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα

Η συζήτηση γύρω από κάθε κινεζικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα έχει περάσει πλέον από το στάδιο της περιέργειας στο στάδιο της πραγματικότητας. Δεν μιλάμε πια για μεμονωμένες αφίξεις ή «δοκιμές» της αγοράς, αλλά για μοντέλα που γράφουν κανονικά ταξινομήσεις και διεκδικούν μερίδιο μέσα στις πιο εμπορικές κατηγορίες.

Και αν κάποιος θέλει να καταλάβει ποιο κινεζικό αυτοκίνητο έχει καταφέρει να πατήσει πιο γερά από όλα το πόδι του στην ελληνική αγορά, αρκεί να κοιτάξει τα στοιχεία του Ιανουαρίου. Στην κορυφή των πωλήσεων βρέθηκε το MG ZS Max, το οποίο αναδείχθηκε το κινεζικό μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις για τον πρώτο μήνα του 2026.

Το ZS Max κατέγραψε 292 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μόνο μήνα, αριθμός που όχι μόνο το έφερε πρώτο μεταξύ των κινεζικών μοντέλων, αλλά το τοποθέτησε και πολύ ψηλά συνολικά στην κατηγορία των C-SUV. Και εδώ βρίσκεται το πρώτο κλειδί της επιτυχίας του. Η κατηγορία C-SUV αποτελεί διαχρονικά το πιο εμπορικό πεδίο της ελληνικής αγοράς. Είναι το segment που συνδυάζει χώρους οικογενειακού, διαστάσεις διαχειρίσιμες και τιμές που δεν ξεφεύγουν. Όποιος κερδίζει εκεί, κερδίζει πραγματικό όγκο πωλήσεων. Το MG το κατάλαβε νωρίς.

