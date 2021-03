Disneyland - Παρίσι: Δεν θα ανοίξει στις 2 Απριλίου λόγω πανδημίας

Το θεματικό πάρκο Disneyland της Walt Disney στο Παρίσι γνωστοποίησε σήμερα ότι δεν θα ανοίξει στις 2 Απριλίου, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, λόγω της κατάστασης με την COVID-19 και των ταξιδιωτικών περιορισμών στην Ευρώπη.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανοίξουμε», ανέφερε η εταιρία διαχείρισης του θεματικού πάρκου σε ανάρτηση στο Twitter, χωρίς να δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επανέναρξη της λειτουργίας του.

Due to prevailing conditions and travel restrictions across Europe, Disneyland Paris will not be able to reopen on April 2 as initially planned. If you have a booking with us, please check our website for our latest commercial conditions: https://t.co/RVTai6Li2D pic.twitter.com/EoANHuxjRN