Εντός υφαλοκρηπίδας το Πίρι Ρέις

Συναγερμός σήμανε και πάλι τα ξημερώματα στο Πεντάγωνο με το “ερευνητικό” Πίρι Ρέϊς να έχει εισέλθει το Σάββατο στην ελληνική υφαλοκρπηπίδα, συγκεκριμένα 45 ναυτικά μίλια νότια του Καστελόριζου. Στο περιθώριο της συνόδου του ΟΑΣΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας μετέφερε την ενόχληση της ελληνικής κυβέρνησης στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου. Παράλληλα, ο κ. Δρούτσας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους και τον Αμερικανό ομόλογό του. Το τουρκικό σκάφος παρακολουθείται από περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος.

“Η συνεχιζόμενη ανοχή της ελληνικής κυβερνήσεως απέναντι στις έρευνες της Τουρκίας στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, δημιουργεί συνθήκες κεκτημένων δικαιωμάτων. Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει σε υψηλότερο και σκληρότερο επίπεδο”, δήλωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης.

Πηγές πάντως του Υπουργείου Εξωτερικών σημείώνουν ότι με τις ενέργειες αυτές, η Άγκυρα επιχειρεί να θέσει στο τραπέζι, εν όψει και του επόμενου γύρου των διερευνητικών επαφών, γνωστές θέσεις της που έρχονται σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Πρόσθεταν, ακόμα, ότι η ελληνική πλευρά έχει κάνει με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να κατοχυρωθούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όπως προβλέπονται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, τόσο με τη διενέργεια διαβημάτων και την επίδοση ρηματικών διακοινώσεων, στις οποίες αναπτύσσονται με ξεκάθαρο τρόπο οι ελληνικές θέσεις, όσο και με την παρουσία σκάφους του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή, με την οποία επιβεβαιώνεται η ελληνική κυριαρχία.