Σε απεργιακό κλοιό από βυτιοφόρα και φορτηγά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου αρχίζουν κινητοποιήσεις διάρκειας οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων και φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, ενώ όπως αποφάσισαν σε συνέλευσή τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιήσουν πορείες με τα οχήματά τους σε διάφορες πόλεις.

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου αρχίζουν κινητοποιήσεις διάρκειας οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων και φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, ενώ όπως αποφάσισαν σε συνέλευσή τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιήσουν πορείες με τα οχήματά τους σε διάφορες πόλεις.

Στην πορεία των επαγγελματιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άγνωστοι που αποσπάστηκαν από το μπλοκ τους επιτέθηκαν στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνο Μίχαλο και χρειάστηκε η επέμβαση των ΜΑΤ. Επίσης, προπηλάκισαν τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλη Κορκίδη.