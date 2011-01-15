Προσωρινά κρατούμενοι οι τέσσερις συλληφθέντες του Βύρωνα

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην Ε’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τέσσερις νεαροί, που συνελήφθησαν κατά την Πέμπτη στον Βύρωνα.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην Ε’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τέσσερις νεαροί, που συνελήφθησαν κατά την Πέμπτη στον Βύρωνα.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν να απολογηθούν για την επίθεση με γκαζάκια, τον περασμένο Οκτώβριο, σε όχημα της ΔΕΗ, που ήταν σταθμευμένο σε εργοτάξιο της Επιχείρησης και περιορίστηκαν στο να πουν ότι είναι αναρχικοί.

Τέλος, τη Δευτέρα θα απολογηθούν στον ανακριτή Αθηνών για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.