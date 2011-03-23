«Έφυγε» ένας από τους τελευταίους μύθους του Χόλυγουντ

«Έφυγε» στα 79 της η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η αγγλοαμερικανίδα ηθοποιός που άφησε το στίγμα της κατά την «χρυσή εποχή του Χόλυγουντ».

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, γνωστή και ως Λιζ Τέιλορ, φημιζόταν για την ομορφιά, χάρη και δόξα της, τον τρόπο ζωής που ακολουθούσε, για το φιλανθρωπικές έργο της αλλά και για τους οκτώ γάμου που είχε κάνει, τους δύο από αυτούς με τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της σημείωσε χαρακτηριστικά πως «πέθανε ήρεμα και χωρίς να υποφέρει στο νοσοκομείο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες. Η Τέιλορ είχε νοσηλευτεί έξι εβδομάδες νωρίτερα λόγω συμφορητικής καρδιακής ανεπαρκείας, ένα πρόβλημα με το οποίο πάλευε για πολλά χρόνια. Παρόλο που πρόσφατα είχε υποφέρει από κάποιες επιπλοκές, η κατάσταση της είχε σταθεροποιηθεί και υπήρχε η ελπίδα ότι θα επέστρεφε σύντομα σπίτι. Δυστυχώς , αυτό δεν ήταν γραφτό να συμβεί»

Η θρυλική ηθοποιός έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε ταινία, στην ηλικία των εννέα ετών ενώ η πορεία της υπήρξε λαμπρή, με την Τέιλορ να συμμετέχει σε πολλές πετυχημένες ταινίες. Είχε κερδίσει ακόμα δύο όσκαρ για τις ταινίες «Ζήσαμε στην Αμαρτία 8», ταινία του 1960, αλλά και για το «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ» που γυρίστηκε το 1966. Στην προσωπική της ζωή, αντίθετα από την επαγγελματική, δεν στάθηκε τόσο τυχερή καθώς υπέφερε από προβλήματα υγείας ενώ η ίδια αναφορικά με τους ερωτικούς της συντρόφους είχε υπογραμμίσει «Είμαι ιδιαίτερα αφοσιωμένη σύζυγος. Και θα έπρεπε να έχω εισαχθεί ( σε ψυχιατρική κλινική) αφού έχω παντρευτεί τόσες πολλές φορές»