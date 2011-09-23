Ανησυχία για τα κρούσματα Ελονοσίας

Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι υγειονομικές αρχές της Λακω­νίας έχουν εντοπίσει 22 κρούσματα ελονοσίας

Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι υγειονομικές αρχές της Λακω­νίας έχουν εντοπίσει 22 κρούσματα ελονοσίας σε αλλοδαπούς εργάτες γης, που συρρέουν κατά χι­λιάδες για τη συγκομιδή των αγροτικών προϊό­ντων. Παρά την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευ­τής Λεωνίδας Γρηγοράκος, αλλά και τον ψεκασμό που έκανε με δικά του μέσα και λεφτά ο Δήμος Ευρώτα, δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση για μια ασθένεια που είχε εξαφανιστεί από τη χώρα και τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο… Α.Χ.