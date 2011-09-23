Ανησυχία για τα κρούσματα Ελονοσίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι υγειονομικές αρχές της Λακωνίας έχουν εντοπίσει 22 κρούσματα ελονοσίας
Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι υγειονομικές αρχές της Λακωνίας έχουν εντοπίσει 22 κρούσματα ελονοσίας σε αλλοδαπούς εργάτες γης, που συρρέουν κατά χιλιάδες για τη συγκομιδή των αγροτικών προϊόντων. Παρά την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος, αλλά και τον ψεκασμό που έκανε με δικά του μέσα και λεφτά ο Δήμος Ευρώτα, δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση για μια ασθένεια που είχε εξαφανιστεί από τη χώρα και τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο… Α.Χ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.