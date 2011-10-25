Το απαγορευμένο trailer της Biennale

Η διοίκηση της ΕΡΤ- βασικής χορηγού της Αθηναϊκής Μπιενάλε- αποφάσισε να μην επιτρέψει την προβολή του τηλεοπτικού σποτ του Γιώργου Ζώη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sevenart.gr το τμήμα χορηγιών της ΕΡΤ έκρινε ότι το σποτ του Γιώργου Ζώη παραβιάζει το νόμο 1730 /1987 (που καθορίζει τα της ΕΡΤ), καθώς και το ΠΔ 109 / 2010 (περί οπτικοακουστικών υπηρεσιών και τηλεοπτικής διαφήμισης).

Για ακόμα μία φορά η ΕΡΤ επιλέγει να ευθυγραμμιστεί με την κυβερνητική πολιτική και να «αγνοήσει» το δημόσιο χαρακτήρα της, ασκώντας λογοκρισία ακόμα και στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Το εν λόγω τηλεοπτικό trailer με τίτλο “Monodrome”, αποτελείται «από έξι στατικά κάδρα μιας βίαιης επιταχυνόμενης καθημερινότητας σε επιβραδυνόμενη κίνηση» όπως σχολιάζει ο σκηνοθέτης.

«Δεν κρίνουμε τις δράσεις που συμβαίνουν ως ηθικές ή ανήθικες αλλά ως αναπόφευκτες πράξεις που συμβαίνουν προς μια μονόδρομη κατεύθυνση» προσθέτει.

Δείτε το trailer “Monodrome”:

