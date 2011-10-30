Επεισόδια στην Τούμπα

Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, περίπου δύο ώρες πριν να αρχίσει το ματς με τον Παναθηναϊκό. Χούλιγκανς συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, εκτοξεύοντας κατά των αστυνομικών πέτρες, κροτίδες και βόβμες μολότοφ. Τα ΜΑΤ απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική μέχρι και μία ώρα πριν από τησέντρα.