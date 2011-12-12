Δενδροφύτευση στον Ταΰγετο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου PROTECT, προσκαλεί τις εθελοντικές οργανώσεις και τους Μεσσήνιους πολίτες σε δράση αναδάσωσης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 στη θέση Φάρμακα ή Σταυρωτό Δενδρί (Εθν. Οδός Καλαμάτας – Σπάρτης).

Το έργο PROTECT χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας “Μεσογειακός Χώρος” -MED 2007-2013. Τη δράση ενισχύει η Γενική Διεύθυνση Δασών.

Στόχος του έργου είναι η από κοινού ανάπτυξη και πιλοτική δομή ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού μοντέλου για την προστασία των Μεσογειακών Δασών από, τις πυρκαγιές.

Το έργο προσεγγίζει το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών με την εξέταση και μελέτη τριών καθοριστικών και αλληλένδετων τομέων:

• Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των κινδύνων

• Τη βιο-οικονομική διαχείριση του δάσους

• Την καλλιέργεια κουλτούρας “υπεύθυνης συμπεριφοράς” μέσα από την ενημέρωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση.

Εάν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στείλτε e-mail στο [email protected]