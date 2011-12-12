Λέιζερ που τυφλώνει εξετάζει η βρετανική αστυνομία

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Λέιζερ, το οποίο θα μπορεί να «τυφλώνει προσωρινά τους διαδηλωτές» όταν αυτοί θα βρίσκονται στην εμβέλεια του, δοκιμάζει η βρετανική αστυνομία για χρήση ειδικά σε διαδηλωτές.

Λέιζερ, το οποίο θα μπορεί να «τυφλώνει προσωρινά τους διαδηλωτές» όταν αυτοί θα βρίσκονται στην εμβέλεια του, δοκιμάζει η βρετανική αστυνομία για χρήση ειδικά σε διαδηλωτές.

Το συγκεκριμένο όπλο θα εκτοξεύει ένα «τείχος φωτός» με μήκος τρία μέτρα και θα στερεί προσωρινά την όραση. Το βεληνεκές του συγκεκριμένου όπλου, που ονομάζεται «SMU 100», είναι περίπου 500 μέτρα, ενώ το κόστος θα προσεγγίζει τις 30.000 ευρώ έκαστος και κατασκευάζεται από Κομάντος του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού.

Η είδηση ότι θα δοκιμαστεί σε διαδηλωτές διέρρευσε από την κατασκευάστρια εταιρεία «Photonic Security Systems», ενώ αρχικά προοριζόταν για την απώθηση των πειρατών στη Σομαλία.

«Η τύφλωση είναι προσωρινή και αυτή τη στιγμή κάνουμε δοκιμές για να διαπιστώσει η επιστημονική ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε, εάν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες έπειτα από την έκθεση στο εκτυφλωτικό φως», σημείωσε ο γιατρός Πολ Κερ που εργάζεται στην εταιρεία.