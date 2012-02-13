Πρωταθλήτρια Αφρικής η Ζάμπια

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Τρίτη και φαρμακερή για τη Ζάμπια που έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα στην τρίτη συμμετοχή της σε τελικό.
Τρίτη και φαρμακερή για τη Ζάμπια που έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα στην τρίτη συμμετοχή της σε τελικό. Τα κατάφερε επικρατώντας 8-7 στα πέναλτι της Ακτής Ελεφαντοστού στον τελικό της Γκαμπόν. Μοιραίος για τους ηττημένους ο Ντιντιέ Ντρογκμπά που έχασε πέναλτι στο 70′. Η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν χωρίς σκορ.
Η Ζάμπια ήταν φιναλίστ το 1974 και το 1994. Αυτός ήταν ο τρίτος τελικός και για την Ακτή Ελεφαντοστού, που είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου το 1992.
Στην διαδικασία των πέναλτι, αφού οι ομάδες ευστόχησαν στα πρώτα τους επτά, ο τερματοφύλακας της Ζάμπια, Μουένε, απέκρουσε την εκτέλεση του Κολό Τουρέ. Ο Καλάμπα αστόχησε, όμως το ίδιο έκανε εν συνεχεία και ο Ζερβινιό για την Ακτή και ο Σούνζου ευστόχησε χαρίζοντας το τρόπαιο στην Ζάμπια.
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