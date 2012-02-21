Υπό κράτηση ο Στρος – Καν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Υπό κράτηση ετέθη σήμερα ο πρώην γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος Καν, με την κατηγορία της «συνέργειας σε μαστροπεία» και «κατάχρηση δημοσίων αγαθών» στην υπόθεση «Κάρλτον».
Υπό κράτηση ετέθη σήμερα ο πρώην γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος Καν, με την κατηγορία της «συνέργειας σε μαστροπεία» και «κατάχρηση δημοσίων αγαθών» για την υπόθεση «Κάρλτον».
Ο Γάλλος πολιτικός έφθασε νωρίς το πρωί στο τμήμα της γαλλικής χωροφυλακής όπου είχε κλητευθεί κι εκεί του ανακοινώθηκε ότι τίθεται υπό κράτηση, από τους ανακριτές της δικαστικής αστυνομίας της Λιλ.
Στην απολογία του, ο Στρος Καν υποστήριξε πως δε γνώριζε ότι οι γυναίκες που του προμήθευε το κύκλωμα ήταν ιερόδουλες, ωστόσο οι δικαστικές αρχές δεν πείστηκαν.
Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως πριν από δύο χρόνια ο Στρος Καν είχε ακυρώσει εκδήλωση του ΔΝΤ για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας επικαλούμενος λόγους υγείας, αλλά όπως τελικά διαπιστώθηκε, ήταν συντροφιά με «κολ γκερλ» που είχε έρθει από τη Γαλλία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.