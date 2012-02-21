search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.11.2025 07:49
21.02.2012

Υπό κράτηση ο Στρος – Καν

21.02.2012 10:09
Υπό κράτηση ετέθη σήμερα ο πρώην γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος Καν, με την κατηγορία της «συνέργειας σε μαστροπεία» και «κατάχρηση δημοσίων αγαθών» στην υπόθεση «Κάρλτον».

Ο Γάλλος πολιτικός έφθασε νωρίς το πρωί στο τμήμα της γαλλικής χωροφυλακής όπου είχε κλητευθεί κι εκεί του ανακοινώθηκε ότι τίθεται υπό κράτηση, από τους ανακριτές της δικαστικής αστυνομίας της Λιλ.

Στην απολογία του, ο Στρος Καν υποστήριξε πως δε γνώριζε ότι οι γυναίκες που του προμήθευε το κύκλωμα ήταν ιερόδουλες, ωστόσο οι δικαστικές αρχές δεν πείστηκαν.

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως πριν από δύο χρόνια ο Στρος Καν είχε ακυρώσει εκδήλωση του ΔΝΤ για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας επικαλούμενος λόγους υγείας, αλλά όπως τελικά διαπιστώθηκε, ήταν συντροφιά με «κολ γκερλ» που είχε έρθει από τη Γαλλία.

