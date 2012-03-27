Νέα ανάμειξη του Στρος-Καν σε σεξουαλικό σκάνδαλο

Σε διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές τέθηκε ο πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν, για την υπόθεση μαστροπείας του ξενοδοχείου Κάρλτον στη Λιλ, μετά από την κατάθεσή του στους δικαστές. τη Δευτέρα.

Ο Στρος-Καν είχε αρχικά κλητευτεί για την Τετάρτη το πρωί για να εξεταστεί για «συνέργεια σε μαστροπεία» και «κατάχρηση δημοσίων αγαθών». Δεν έγινε γνωστό γιατί η κεκλεισμένων των θυρών ακρόασή του έγινε νωρίτερα. Αξίζει να σημειωθεί πως τέτοιου είδους αδικήματα τιμωρούνται με κάθειρξη πέντε έως είκοσι ετών.

Οι δικαστές προσπαθούν κυρίως να προσδιορίσουν σε ποιο βαθμό ο πρώην γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γνώριζε ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στις βραδιές ακολασίας στις οποίες φέρεται να έπαιρνε και αυτός μέρος, πληρώνονταν.

Ορισμένες από αυτές υποστήριξαν ότι δεν μπορούσε να το αγνοεί ή ακόμα ότι το ήξερε, κάτι που ο Ντομινίκ Στρος Καν αρνήθηκε πάντως κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Από την πλευρά του ο Στρος-Καν υποστήριξε ενώπιον των δικαστών ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτές οι νεαρές γυναίκες μπορεί να ήταν πόρνες, επειδή ορισμένες «του παρουσιάστηκαν από αξιωματικούς της αστυνομίας», δήλωσε πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο Στρος Καν κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού μίας καμαριέρας στη Νέα Υόρκη, αλλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν.

Πάντως, η καμαριέρα Ναφισάτου Ντιαλό, μετά την απόσυρση των ποινικών κατηγοριών από τους εισαγγελείς, έχει καταθέσει αγωγή εις βάρος του σε αστικό δικαστήριο. Η δίκη θα ξεκινήσει την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν αναμένεται να παρουσιαστεί ο ίδιος.