Αποσύρεται η τροπολογία για τα βυτιοφόρα

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Ο υπουργός Μεταφορών Μάκης Βορίδης απέσυρε τελικά την τροπολογία που ενέτασσε σε καθεστώς «επιλεκτικής προστασίας» τα βυτιοφόρα, στον απόηχο της έντονης αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάκης Βορίδης απέσυρε τελικά την τροπολογία που ενέτασσε σε καθεστώς «επιλεκτικής προστασίας» τα βυτιοφόρα, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων του ΠΑΣΟΚ.

«Επειδή εδώ έχουμε συγκυβέρνηση και επειδή οι γνώμες των συγκυβερνώντων κομμάτων πρέπει να γίνονται σεβαστές, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει αντίρρηση για οποιοδήποτε λόγο, έχει διαφορετική οπτική στο συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ δεσμεύτηκα ότι πράγματι οι συγκεκριμένες διατάξεις θα απαλειφθούν από την τροπολογία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1 υποστήριξε πως σε καμία περίπτωση δεν κλείνει το επάγγελμα και απέδωσε τις αντιδράσεις σε προσπάθεια δημιουργία εντυπώσεων ενόψει των εκλογών.

«Όποιος θέλει αύριο το πρωί μπορεί, καταθέτοντας ένα παράβολο χιλίων ευρώ, να εκδώσει άδεια φορτηγού δημόσιας χρήσης ή βυτιοφόρου» τόνισε.

«Με τη συγκεκριμένη τροπολογία θέλησα απλώς να βάλω φραγμό στη μετατροπή των παλαιών αδειών κατά τη μεταβίβασή τους από άδειες μεταφορών σε άδειες βυτιοφορέων» διευκρίνισε.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση των πρώην υπουργών Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Γ.Ραγκούση και Δ.Ρέππα.

Σε σύσκεψη μάλιστα των υπουργών του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Ευ.Βενιζέλο είχε δοθεί η εντολή στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Χρήστο Πρωτόπαπα να συναντηθεί με τον υπουργό Μάκη Βορίδη και να ζητήσει την απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας.