search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:01
search
MENU CLOSE

02.04.2012 15:04

Αποσύρεται η τροπολογία για τα βυτιοφόρα

02.04.2012 15:04
Αποσύρεται η τροπολογία για τα βυτιοφόρα - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο υπουργός Μεταφορών Μάκης Βορίδης απέσυρε τελικά την τροπολογία που ενέτασσε σε καθεστώς «επιλεκτικής προστασίας» τα βυτιοφόρα, στον απόηχο της έντονης αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάκης Βορίδης απέσυρε τελικά την τροπολογία που ενέτασσε σε καθεστώς «επιλεκτικής προστασίας» τα βυτιοφόρα, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων του ΠΑΣΟΚ.

«Επειδή εδώ έχουμε συγκυβέρνηση και επειδή οι γνώμες των συγκυβερνώντων κομμάτων πρέπει να γίνονται σεβαστές, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει αντίρρηση για οποιοδήποτε λόγο, έχει διαφορετική οπτική στο συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ δεσμεύτηκα ότι πράγματι οι συγκεκριμένες διατάξεις θα απαλειφθούν από την τροπολογία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1 υποστήριξε πως σε καμία περίπτωση δεν κλείνει το επάγγελμα και απέδωσε τις αντιδράσεις σε προσπάθεια δημιουργία εντυπώσεων ενόψει των εκλογών.

«Όποιος θέλει αύριο το πρωί μπορεί, καταθέτοντας ένα παράβολο χιλίων ευρώ, να εκδώσει άδεια φορτηγού δημόσιας χρήσης ή βυτιοφόρου» τόνισε.

«Με τη συγκεκριμένη τροπολογία θέλησα απλώς να βάλω φραγμό στη μετατροπή των παλαιών αδειών κατά τη μεταβίβασή τους από άδειες μεταφορών σε άδειες βυτιοφορέων» διευκρίνισε.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση των πρώην υπουργών Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Γ.Ραγκούση και Δ.Ρέππα.

Σε σύσκεψη μάλιστα των υπουργών του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Ευ.Βενιζέλο είχε δοθεί η εντολή στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Χρήστο Πρωτόπαπα να συναντηθεί με τον υπουργό Μάκη Βορίδη και να ζητήσει την απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
robbie-williams-new
LIFESTYLE

O Robbie Williams ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό – «Εξηγεί τόσα πολλά…» (video)

AGIA_OLGA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε κομμάτι της οροφής και στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» (Photo)

petalouda-monarxis-joshua-j-cotten-PBlsPZugQpA-unsplash
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ηλιακοί ραδιοπομποί σε πεταλούδες – Πώς οι επιστήμονες παρακολουθούν τη μετανάστευσή τους με… κόλλα για βλεφαρίδες

VARTHOLOMAIOS_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Φανάρι – 35 χρόνια Βαρθολομαίος: Τι συζητείται για την επόμενη ημέρα στο Φανάρι και η ισχυρή «τρόικα»

morgan-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρηστική δήλωση Νετανιάχου, χαρακτήρισε την Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία» – Οργή στο Λονδίνο – «Είναι ηλίθιος» σχολίασε ο Μόργκαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:01
robbie-williams-new
LIFESTYLE

O Robbie Williams ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό – «Εξηγεί τόσα πολλά…» (video)

AGIA_OLGA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε κομμάτι της οροφής και στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» (Photo)

petalouda-monarxis-joshua-j-cotten-PBlsPZugQpA-unsplash
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ηλιακοί ραδιοπομποί σε πεταλούδες – Πώς οι επιστήμονες παρακολουθούν τη μετανάστευσή τους με… κόλλα για βλεφαρίδες

1 / 3