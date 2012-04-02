Σφοδρή επίθεση Ραγκούση σε Βορίδη για τα βυτιοφόρα

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Η τροπολογία με την οποία παρέχεται καθεστώς επιλεκτικής προστασίας στους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων στάθηκε η αιτία για τη νέα σφοδρή επίθεση του Γιάννη Ραγκούση στον υπουργό Μεταφορών Μάκη Βορίδη και τη Νέα Δημοκρατία.
Η τροπολογία με την οποία παρέχεται καθεστώς επιλεκτικής προστασίας στους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων στάθηκε η αιτία για τη νέα σφοδρή επίθεση του Γιάννη Ραγκούση στον υπουργό Μεταφορών Μάκη Βορίδη και τη Νέα Δημοκρατία.
«Η αντίληψη και οι επιδιώξεις, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Βορίδης προσεγγίζει όλα τα επαγγέλματα στις μεταφορές που πρέπει να ανοίξουν -τελικά μόνο στα λόγια-, είναι από την πρώτη στιγμή ίδιες και αναλλοίωτες. Υπό αυτή την έννοια, έχουν συνέπεια και συνέχεια στο χρόνο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ.Ραγκούσης.
«Γι’ αυτό, δεν ανήκει μόνο στον ίδιο η ευθύνη και για τις τελευταίες πολιτικές αποφάσεις-τροπολογίες που εκθέτουν τη χώρα και διασύρουν για μία ακόμη φορά το πολιτικό σύστημα στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δεν είδε να γίνεται και για αυτήν κάποια εξαίρεση στους κόπους και τις θυσίες που υποβλήθηκε» προσθέτει, σημειώνοντας πως η ευθύνη ανήκει και στον πολιτικό του χώρο συνολικά.
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