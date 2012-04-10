«Διακοπές» στην Γκράβα

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Την ημέρα που για όλους τους φορείς της εκπαίδευσης –μαθητές, σπουδαστές, καθηγητές– σημαίνει η αφετηρία των διακοπών του Πάσχα, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή έκανε… «διακοπές», σε πυρετώδεις ρυθμούς εθελοντικής εργασίας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Απριλίου!

Την ημέρα που για όλους τους φορείς της εκπαίδευσης –μαθητές, σπουδαστές, καθηγητές– σημαίνει η αφετηρία των διακοπών του Πάσχα, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή έκανε… «διακοπές», σε πυρετώδεις ρυθμούς εθελοντικής εργασίας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Απριλίου!

Περισσότεροι από 400 εθελοντές –σπουδαστές των ΙΕΚ Ξυνή ως επί το πλείστον, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, και εργαζόμενοι του δήμου Αθηναίων- συμμετείχαν στο μεγάλο εθελοντικό project ανάπλασης του πάρκου της Γκράβας, δίπλα στο ιστορικό σχολικό συγκρότημα, μια δράση που διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε με θεαματική επιτυχία -στο πλαίσιο του XINIS EDUCATION FESTIVAL 2012, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη- από κοινού από τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ και την 5η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων.

Η εν λόγω εθελοντική δράση αναβάθμισης του πάρκου της Γκράβας -και κατ’ επέκταση η γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής- εκτός του ότι είχε αθρόα προσέλευση εθελοντών, έτυχε και της τιμητικής παρουσίας σημαντικών εκπροσώπων της δημοτικής αρχής, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, η αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Αθηναίων κ. Νέλλυ Παπαχελά, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος του δήμου Αθηναίων κ. Άγγελος Αντωνόπουλος, η πρόεδρος της 5ης δημοτικής κοινότητας του δήμου Αθηναίων κ. Αθηνά Ζαφειροπούλου, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων) κ. Παναγιώτα Ψαράκη.

Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ και η 5η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων έκαναν –στην κυριολεξία- «θαύματα» στο πάρκο της Γκράβας μέσα σε μόλις 2 ημέρες, αποδεικνύοντας περίτρανα πώς μία γενναία πρωτοβουλία ενός ιδιωτικού φορέα, με τη σύμπραξη της δημοτικής αρχής, μπορεί να αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα, και μάλιστα εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε.

Στο πλαίσιο του XINIS EDUCATION FESTIVAL 2012 θα πραγματοποιηθούν επίσης140 δωρεάν σεμινάρια και όσοι επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 210- 5279500 και 2310-552406, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα site www.edufestival.gr και www.iek-xini.edu.gr.