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28.07.2012 09:50

Λονδίνο 2012: Αρνητικό το ελληνικό ξεκίνημα- Εκτός τελικού ο Δρυμωνάκος

28.07.2012 09:50
Λονδίνο 2012: Αρνητικό το ελληνικό ξεκίνημα- Εκτός τελικού ο Δρυμωνάκος - Media

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Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό το ξεκίνημα της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού ο κολυμβητής μας Γιάννης Δρυμωνάκος έμεινε εκτός τελικού στα 400μ. μικτής ατομικής έχοντας όμως να αντιμετωπίσει στην ίδια σειρά μεγαθήρια όπως ο Μάικλ Φελπς και ο Λάζλο Τσεχ.

Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό το ξεκίνημα της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού ο κολυμβητής μας Γιάννης Δρυμωνάκος έμεινε εκτός τελικού στα 400μ. μικτής ατομικής έχοντας όμως να αντιμετωπίσει στην ίδια σειρά μεγαθήρια όπως ο Μάικλ Φελπς και ο Λάζλο Τσεχ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε έβδομος στην τέταρτη προκριματική σειρά με 4:17,04, μακριά από την καλύτερη φετινή του επίδοση (4:14,71”).

Πρώτος ήταν ο Αμερικανός με 4:13,33, ενώ ακολούθησε ο Ούγγρος με 4:13,4, που έμεινε εκτός τελικού έχοντας την ένατη καλύτερη επίδοση.

Η οκτάδα του τελικού, που θα γίνει στις 19:30:

1. Κοσούκε Χαγκίνο (Ιαπωνία) 4:10,01
2. Τσαντ Λε Κλος (Νότιος Αφρική) 4:12,24
3. Ράιαν Λόχτε (ΗΠΑ) 4:12,35
4. Τιάγκο Περέιρα (Βραζιλία) 4:12,39
5. Τόμας Φρέιζερ Χολμς (Αυστραλία) 4:12,66
6. Λούκα Μαρίν (Ιταλία) 4:13,02
7. Γιούγια Χοριχάτα (Ιαπωνία) 4:13,09
8. Μάικλ Φελπς (ΗΠΑ) 4:13,33

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