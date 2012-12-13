Τα προφυλακτικά «πνίγουν» το πορνό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Απειλούν με ανεργία χιλιάδες ηθοποιούς της βιομηχανίας στο Λ. Αντζελες



Της Πόπης Παπαγεωργίου

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Ο πόλεμος των προφυλακτικών άρχισε και απειλεί να αφήσει άνεργους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του Λος Αντζελες! Αναρωτιέστε τι σχέση έχουν τα προφυλακτικά με την ανεργία στην αμερικανική μεγαλούπολη; Μεγάλη!



Η απόφαση των τοπικών αρχών να επιβάλουν τη χρήση προφυλακτικών στη διάρκεια των γυρισμάτων ταινιών πορνό στην πόλη του Λος Αντζελες έχει ξεσηκώσει τους επιχειρηματίες αλλά και την πλειονότητα των ηθοποιών που συμμετέχουν σε αυτές. Οπως λένε με κάθε ευκαιρία, τα προφυλακτικά είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία πορνό όχι μόνο λόγω της τεράστιας αύξησης των εξόδων για την αγορά τους –απαιτούνται πάνω από 300.000 δολάρια το χρόνο- αλλά και γιατί έτσι θα αναγκαστούν να γυρίζουν ταινίες που κανείς δεν θα θέλει να βλέπει!

Μάλιστα, το βασικό πρόσωπο της εκστρατείας κατά της χρήσης προφυλακτικών στα γυρίσματα, ο 26χρονος ηθοποιός Μπράιαν Μάθιου Σεβίλα, που έχει βραβευτεί πολλές φορές για τις υποκριτικές επιδόσεις του με το αντίστοιχο Οσκαρ των ταινιών για ενηλίκους, ανέφερε πως οι πτώσεις στις πωλήσεις αγγίζουν το 30%. Εσπευσε βέβαια να προσθέσει ότι στην προσωπική του ζωή χρησιμοποιεί προφυλακτικό, αλλά όχι όταν εργάζεται. «Εργάζομαι οκτώ χρόνια και ποτέ δεν έχω κολλήσει τίποτα. Κάνω εξετάσεις κάθε δυο εβδομάδες, όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου» διευκρίνισε, αναφερόμενος στις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν οι ηθοποιοί των ταινιών πορνό.

Η κατάσταση είναι έκρυθμη, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πορνοταινιών απειλούν να αποχωρήσουν από το Λος Αντζελες και να μεταφέρουν τις εργασίες τους στη Φλόριντα ή στη Νεβάδα. Μαζί θα πάρουν και τις 10.000-20.000 θέσεις εργασίας που αυτήν τη στιγμή καταλαμβάνονται από κατοίκους του Λος Αντζελες.

Ημ. δημοσίευσης: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2012

