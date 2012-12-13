Τα προφυλακτικά «πνίγουν» το πορνό

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Απειλούν με ανεργία χιλιάδες ηθοποιούς της βιομηχανίας στο Λ. Αντζελες
Της Πόπης Παπαγεωργίου
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Ο πόλεμος των προφυλακτικών άρχισε και απειλεί να αφήσει άνεργους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του Λος Αντζελες! Αναρωτιέστε τι σχέση έχουν τα προφυλακτικά με την ανεργία στην αμερικανική μεγαλούπολη; Μεγάλη!
Η απόφαση των τοπικών αρχών να επιβάλουν τη χρήση προφυλακτικών στη διάρκεια των γυρισμάτων ταινιών πορνό στην πόλη του Λος Αντζελες έχει ξεσηκώσει τους επιχειρηματίες αλλά και την πλειονότητα των ηθοποιών που συμμετέχουν σε αυτές. Οπως λένε με κάθε ευκαιρία, τα προφυλακτικά είναι καταστροφικά για τη βιομηχανία πορνό όχι μόνο λόγω της τεράστιας αύξησης των εξόδων για την αγορά τους –απαιτούνται πάνω από 300.000 δολάρια το χρόνο- αλλά και γιατί έτσι θα αναγκαστούν να γυρίζουν ταινίες που κανείς δεν θα θέλει να βλέπει!
Μάλιστα, το βασικό πρόσωπο της εκστρατείας κατά της χρήσης προφυλακτικών στα γυρίσματα, ο 26χρονος ηθοποιός Μπράιαν Μάθιου Σεβίλα, που έχει βραβευτεί πολλές φορές για τις υποκριτικές επιδόσεις του με το αντίστοιχο Οσκαρ των ταινιών για ενηλίκους, ανέφερε πως οι πτώσεις στις πωλήσεις αγγίζουν το 30%. Εσπευσε βέβαια να προσθέσει ότι στην προσωπική του ζωή χρησιμοποιεί προφυλακτικό, αλλά όχι όταν εργάζεται. «Εργάζομαι οκτώ χρόνια και ποτέ δεν έχω κολλήσει τίποτα. Κάνω εξετάσεις κάθε δυο εβδομάδες, όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου» διευκρίνισε, αναφερόμενος στις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν οι ηθοποιοί των ταινιών πορνό.
Η κατάσταση είναι έκρυθμη, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πορνοταινιών απειλούν να αποχωρήσουν από το Λος Αντζελες και να μεταφέρουν τις εργασίες τους στη Φλόριντα ή στη Νεβάδα. Μαζί θα πάρουν και τις 10.000-20.000 θέσεις εργασίας που αυτήν τη στιγμή καταλαμβάνονται από κατοίκους του Λος Αντζελες.
Ημ. δημοσίευσης: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2012
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