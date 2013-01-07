Μαύρες μέρες ξαναζεί το Μπέλφαστ

Ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις, που θυμίζουν τα επεισόδια πριν από το 1998, από προτεστάντες και καθολικούς εθνικιστές

38χρονος κατηγορείται οτι άνοιξε πυρ σε αστυνομικό τμήμα.

Της Ερσης Βατού

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Πρωτοφανή κλιμάκωση βίαιων επεισοδίων γνωρίζει τις τελευταίες ημέρες η πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας Μπέλφαστ, που με ελάχιστες εξαιρέσεις παρέμενε ήρεμη μετά την ειρηνευτική συμφωνία του 1998. Οι αστυνομικές αρχές υπαινίσσονται εμπλοκή της παραστρατιωτικής ομάδας Εθελοντών του Ολστερ (UVF) που επιζητεί την -με κάθε τίμημα- παραμονή της περιοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Σάββατο το βράδυ, πάνω από 1.000 άτομα, κυρίως προτεστάντες, υπέρμαχοι της παραμονής στη Βρετανία, διαδήλωσαν για τρίτη ημέρα κατά της απόφασης της τοπικής βουλής να κυματίζει η σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου στα κυβερνητικά κτίρια μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η διαδήλωση στο ανατολικό Μπέλφαστ ήταν ηχηρή αλλά ήρεμη, μέχρι τη στιγμή που πάνω από εκατό άτομα έκαναν επίθεση στην αστυνομία με μολότοφ, τούβλα και πέτρες. Οι αστυνομικοί απάντησαν εκτοξεύοντας νερό και πλαστικές σφαίρες. Δεκάδες άτομα συνελήφθησαν, πολλά από τα οποία κρατούνται ακόμα. Ενας άνδρας 38 ετών συνελήφθη για απόπειρα φόνου, κατηγορούμενος ότι έριξε πραγματικά πυρά σε αστυνομικό τμήμα. Οι λεγόμενοι «νομιμόφρονες» ισχυρίζονται ότι το νέο κύμα βίας, που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, πυροδότησε επίθεση που δέχτηκαν από καθολικούς εθνικιστές, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ένωσης της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Μολονότι σε πρώτη ανάγνωση οι αντιδράσεις των προτεσταντών μοιάζουν αυθόρμητες, ο αρχηγός της αστυνομίας Τέρι Σπένσερ υπαινίχθηκε εμπλοκή της UVF, της παραστρατιωτικής ομάδας, «που φαίνεται ότι ενορχήστρωσε τις επιθέσεις και ειδικότερα αυτή του ενόπλου εναντίον της αστυνομίας».

Τριάντα χρόνια βίας, με πάνω από 3.600 νεκρούς, είχε βιώσει η Βόρεια Ιρλανδία πριν από τη συμφωνία νομής της εξουσίας μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, το 1998.

Ημ.δημοσίευσης: Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013