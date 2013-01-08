Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Για αύξηση των «μαϊμού» προφυλακτικών στην ευρωπαϊκή αγορά που εισάγονται λαθραία από τρίτες χώρες, έπειτα από την κατάσχεση τεράστιων ποσοτήτων σε αεροδρόμια προειδοποιούν οι αρχές.

Για αύξηση των «μαϊμού» προφυλακτικών στην ευρωπαϊκή αγορά που εισάγονται λαθραία από τρίτες χώρες, έπειτα από την κατάσχεση τεράστιων ποσοτήτων σε αεροδρόμια προειδοποιούν οι αρχές.



Οι έλεγχοι -κυρίως στην Βρετανία- έδειξαν ότι οι απομιμήσεις είναι σχεδόν πανομοιότυπες με τα πρωτότυπα, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες έχουν κατασχεθεί «εκατομμύρια» προφυλακτικά, τα οποία πωλούνται σε συνοικιακά καταστήματα, ψιλικατζίδικα και ανοιχτές αγορές.



Τα «μαϊμού» προφυλακτικά διαπιστώθηκε ότι σπάνε πολύ πιο εύκολα, αντιγράφουν όμως τα πρωτότυπα τόσο πιστά ώστε μόνο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μπορούν να τα αναγνωρίσουν.



Αριστερά στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα «μαϊμού» προφυλακτικά και δεξιά τα πρωτότυπα.