«Mαϊμού» προφυλακτικά στην ευρωπαϊκή αγορά

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Για αύξηση των «μαϊμού» προφυλακτικών στην ευρωπαϊκή αγορά που εισάγονται λαθραία από τρίτες χώρες, έπειτα από την κατάσχεση τεράστιων ποσοτήτων σε αεροδρόμια προειδοποιούν οι αρχές.
Για αύξηση των «μαϊμού» προφυλακτικών στην ευρωπαϊκή αγορά που εισάγονται λαθραία από τρίτες χώρες, έπειτα από την κατάσχεση τεράστιων ποσοτήτων σε αεροδρόμια προειδοποιούν οι αρχές.
Οι έλεγχοι -κυρίως στην Βρετανία- έδειξαν ότι οι απομιμήσεις είναι σχεδόν πανομοιότυπες με τα πρωτότυπα, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες έχουν κατασχεθεί «εκατομμύρια» προφυλακτικά, τα οποία πωλούνται σε συνοικιακά καταστήματα, ψιλικατζίδικα και ανοιχτές αγορές.
Τα «μαϊμού» προφυλακτικά διαπιστώθηκε ότι σπάνε πολύ πιο εύκολα, αντιγράφουν όμως τα πρωτότυπα τόσο πιστά ώστε μόνο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μπορούν να τα αναγνωρίσουν.
Αριστερά στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα «μαϊμού» προφυλακτικά και δεξιά τα πρωτότυπα.
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