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17.02.2013 09:24

Πάγκαλος: Να απολύσουμε δημόσιους υπάλληλους- Εκτιμώ τον Μέργο

17.02.2013 09:24
Πάγκαλος: Να απολύσουμε δημόσιους υπάλληλους- Εκτιμώ τον Μέργο - Media

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Την άποψη ότι πρέπει να γίνει άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων -εκτός ορισμένων ειδικών κατηγοριών- εξέφρασε ο Θεόδωρος Πάγκαλος στην πρωινή εκπομπή του Mega.

Την άποψη ότι πρέπει να γίνει άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων -εκτός ορισμένων ειδικών κατηγοριών- εξέφρασε ο Θεόδωρος Πάγκαλος στην πρωινή εκπομπή του Mega.

«Πρέπει να ερωτηθούν οι πολίτες για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και να πάρουν θέση», δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόσθεσε ότι πρέπει να απολύσουμε δημόσιους υπαλλήλους, να κλείσουμε άχρηστους φορείς και να πουλήσουμε αδρανή πλουτοπαραγωγικά περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου.

Την ίδια ώρα, υποστηρικτή στο πρόσωπο του Θ. Πάγκαλου βρήκε ο Γ. Μέργος, καθώς ο πρώτος σημείωσε πως ο γ.γ του υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε «μία οικονομική άποψη, η οποία δεν είναι λανθασμένη».
 
Παράλληλα τόνισε ότι ήταν λάθος ο χρόνος που επέλεξε ο Γ. Μέργος να δημοσιοποιήσει αυτές τις απόψεις.

«O κ. Μέργος εξέφρασε μια πανεπιστημιακή άποψη, ενώ την ίδια στιγμή είναι γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό είναι λάθος. Κατά την άποψή μου, αυτό που εξέφρασε, είναι μια οικονομική άποψη, η οποία δεν είναι λανθασμένη. Είναι απλά μια κουβέντα που απλά δεν πρέπει να λέγεται. Αυτό όμως που δεν πρέπει να κάνεις είναι να δυναμιτίζεις το ήδη τεταμένο κλίμα» δήλωσε ο Θόδωρος Πάγκαλος.

Παράλληλα, όσον αφορά το θέμα του λάθους του ΔΝΤ, εκτίμησε πως αν είχαμε κάνει ό,τι μας περνάει από το χέρι για μια πολιτική ενάντια στη ύφεση, τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για τον πολλαπλασιαστή.

Το βίντεο είναι από το real.gr

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