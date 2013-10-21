search
21.10.2013 10:14

​Το «αίσχος» του Βύρωνα

​Το «αίσχος» του Βύρωνα - Media

Με μια καυστική και ειρωνική ανακοίνωση σχολίασε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ Βύρων Πολύδωρας την επιχειρούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι «σηκώνει ανάστημα» στη τρόικα.

Κάνει λόγο για αίσχος και προσθέτει ειρωνικά: «Να προσέχουν μη στενοχωρήσουν τους δανειστές μας και θυμώσουν».
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση (σε τρίτο πρόσωπο) που εξέδωσε το γραφείο του:
 
«Ρώτησαν τον Βύρωνα Γ. Πολύδωρα για τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με την σθεναρή απόκρουση νέων οριζόντιων μέτρων. Και απήντησε:
 
1. Να προσέχουν μη στενοχωρήσουν τους δανειστές μας και θυμώσουν.
 
2. Δηλαδή, αν δεν είναι οριζόντια τα πρόσθετα μέτρα (για μισθούς και συντάξεις) και είναι κάθετα (για "κούρεμα" καταθέσεων και για δημεύσεις περιουσιών), θα είναι καλά;
 
3. Ηθικόν επιμύθιον: "Μπορούμε να παίζουμε με τις λέξεις όσο θέλουμε, με τους ηλίθιους που κυβερνάμε και με τον πόνο τους". Αίσχος!».
 

