29.10.2013

Υπ. Ανάπτυξης: 30 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση είχε λάβει η ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Υπ. Ανάπτυξης: 30 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση είχε λάβει η ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ τα ποσά επιχορήγησης εταιρειών του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ για τα επενδυτικά τους σχέδια στο πλαίσιο ενός μόνο αναπτυξιακού νόμου, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ Ασημίνας Ξηροτύρη Αικατερινάρη για την αποχώρηση μεγάλων βιομηχανικών ομίλων και την πρόσφατη ανακοίνωση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για τη μεταφορά τής έδρας της στο Βέλγιο και την εισαγωγή τής μετοχής της στο διεθνές χρηματιστήριο Euronext-Brussels, αναζητώντας πρόσβαση σε κανάλια πιστώσεων και άντλησης κεφαλαίων.
 
Σε απάντηση της ερώτησης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο ενημερώνει ότι «εταιρείες του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχουν επιδοτηθεί για επενδυτικά τους σχέδια στο πλαίσιο Αναπτυξιακών Νόμων».
 
– ΕΛΒΑΛ ΑΕ: Έχουν υπαχθεί πέντε επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 33.864.311,85 ευρώ και επιχορήγησης 10.723.640,96 ευρώ, εκ των οποίων δύο έχουν ολοκληρωθεί και τρία βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.
 
– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ: Έχει υπαχθεί και υλοποιείται επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 18.951.662 ευρώ και επιχορήγησης 5.685.498,60 ευρώ.
 
– ΕΤΕΜ ΑΕ: Έχει υπαχθεί και υλοποιείται επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 9.883.330 ευρώ και επιχορήγησης 3.459.165,50 ευρώ.
 
– ΣΥΜΕΤΑΛ: Έχει υπαχθεί και υλοποιείται επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 26.316.595 ευρώ και επιχορήγησης 7.894.978,50 ευρώ.
 
– ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ: Έχει υπαχθεί και υλοποιείται επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 1.531.295 ευρώ και επιχορήγησης 459.388,50 ευρώ.
 
– ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ: Έχουν υπαχθεί δύο επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8.523.191,27 ευρώ και επιχορήγησης 2.983.116,94 ευρώ.
 
Η κ. Ξηροτύρη έχει επισημάνει ταυτόχρονα ότι ο όμιλος των εταιρειών ΒΙΟΧΑΛΚΟ αριθμεί πάνω από 80 νομικά πρόσωπα, απασχολεί 8.000 άτομα, έχει ετήσιο τζίρο 3,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 85% προέρχεται από το εξωτερικό ενώ αποτελεί το 1,3% του ελληνικού χρηματιστηρίου από πλευράς κεφαλαιοποίησης, συμμετέχει σε ποσοστό 2,36% στον Γενικό Δείκτη και βρίσκεται στη 15η θέση ανάμεσα σε 60 μετοχές.

αναδημοσίευση από: iefimerida.gr

