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05.11.2013 11:16

«Βάλ’ το αγόρι μου»… made in Pakistan (Video)

05.11.2013 11:16
«Βάλ’ το αγόρι μου»... made in Pakistan (Video) - Media

Να βάλουν φρένο στην ραγδαία πληθυσμιακή άνοδο του Πακιστάν επιχειρούν οι διεθνείς οργανισμοί «βάζοντας» το προφυλακτικό στην καθημερινή ζωή των πολιτών.


Να βάλουν φρένο στην ραγδαία πληθυσμιακή άνοδο του Πακιστάν επιχειρούν οι διεθνείς οργανισμοί «βάζοντας» το προφυλακτικό στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών, ο πληθυσμός του Πακιστάν αυξήθηκε την τελευταία εικοσαετία κατά 60 εκατομμύρια γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα ιδιαίτερα στις γεωργικές περιοχές όπου επικρατεί η φτώχεια και η έλλειψη κρατικών υποδομών.
 
Γι’ αυτό το λόγο οι διεθνείς οργανισμοί στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τον αριθμό των γεννήσεων χρηματοδότησαν και δημιούργησαν διαφημιστικά σποτ με προφυλακτικά προκειμένου να περιορίσουν το πρόβλημα.
 
Σήμερα ο συνολικός πληθυσμός του Πακιστάν υπολογίζεται στα 173 εκατομμύρια.
 
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