«Βάλ’ το αγόρι μου»… made in Pakistan (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Να βάλουν φρένο στην ραγδαία πληθυσμιακή άνοδο του Πακιστάν επιχειρούν οι διεθνείς οργανισμοί «βάζοντας» το προφυλακτικό στην καθημερινή ζωή των πολιτών.



Να βάλουν φρένο στην ραγδαία πληθυσμιακή άνοδο του Πακιστάν επιχειρούν οι διεθνείς οργανισμοί «βάζοντας» το προφυλακτικό στην καθημερινή ζωή των πολιτών.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών, ο πληθυσμός του Πακιστάν αυξήθηκε την τελευταία εικοσαετία κατά 60 εκατομμύρια γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα ιδιαίτερα στις γεωργικές περιοχές όπου επικρατεί η φτώχεια και η έλλειψη κρατικών υποδομών.



Γι’ αυτό το λόγο οι διεθνείς οργανισμοί στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τον αριθμό των γεννήσεων χρηματοδότησαν και δημιούργησαν διαφημιστικά σποτ με προφυλακτικά προκειμένου να περιορίσουν το πρόβλημα.



Σήμερα ο συνολικός πληθυσμός του Πακιστάν υπολογίζεται στα 173 εκατομμύρια.