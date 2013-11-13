Φεύγει τελικά η ΒΙΟΧΑΛΚΟ από την Ελλάδα

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μπλοκάρει την μεταφορά της έδρας της ΒΙΟΧΑΛΚΟ εκτός Ελλάδος, οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν τη μεταφορά της έδρας στις Βρυξέλλες.



Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μπλοκάρει την μεταφορά της έδρας της ΒΙΟΧΑΛΚΟ εκτός Ελλάδος, οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν σχεδόν με απόλυτη πλειοψηφία (95%), τη μεταφορά της έδρας της επιχείρησης στις Βρυξέλλες, στην τελευταία συνέλευση επί ελληνικού εδάφους, χθες, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.



Η ψηφοφορία έγινε σε πέντε κάλπες που είχαν τοποθετηθεί στον χώρο που διεξήχθη η έκτακτη γενική συνέλευση.



Για πρώτη φορά στην ιστορία του χρηματιστηρίου, υπήρξε απόλυτη απαρτία των μετόχων, γεγονός που οφείλεται στην κινητοποίηση των τραπεζικών σχημάτων, καθώς χθες οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούσαν το 95,26% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.



Οι μετοχές της Viohalco (απορροφούσας) εισήχθησαν τη Δευτέρα στο Euronext (Βρυξέλλες), με τη διαπραγμάτευση των εν λόγω μετοχών να ξεκινά στις Βρυξέλλες στις 22 Νοεμβρίου 2013, ενώ στις 25 Νοεμβρίου θα διαγραφούν οι μετοχές της Βιοχάλκο από την ελληνική αγορά.



Σημειώνεται πως η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να βάλει φρένο στην μεταφορά της εταιρείας αφού με τροπολογία της τελευταίας στιγμής σε άσχετο με την Κεφαλαιαγορά νομοσχέδιο άλλαξε το νόμο περί δημοσίων προτάσεων και απαιτεί πλέον τη σύμφωνη γνώμη του 95% των μετόχων προκειμένου η συνέλευση να εγκρίνει τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη εταιρεία, ακόμη και αν η τελευταία είναι εισηγμένη και θα δώσει ως αντάλλαγμα μετοχές.



Μέχρι πρόσφατα, ο νόμος προέβλεπε την έγκριση του 95% αν η απορροφώσα εταιρεία ήταν μη εισηγμένη και 67% αν ήταν εισηγμένη