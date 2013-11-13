Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά ρυθμίσεις στο Δημόσιο – Τι προβλέπει για άδειες, προκηρύξεις ΑΣΕΠ, Διαύγεια

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Με αλλαγές έγινε δεκτό από την Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία επί των άρθρων και των τροπολογιών το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά ρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα.

Με αλλαγές που αφορούν την εξαίρεση από την κινητικότητα αθλητών που έχουν παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές διακρίσεις αλλά και τις αποζημιώσεις των απολυμένων από τις θυγατρικές του ΕΟΜΕΧ έγινε δεκτό από την Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία επί των άρθρων και των τροπολογιών το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά ρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα.



Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την εξαίρεση από την κινητικότητα των αθλητών δεν έγινε δεκτή μόνο από τη Χρυσή Αυγή, ενώ ομόφωνα έγινε δεκτή η τροπολογία των υπουργών Ανάπτυξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά τις αποζημιώσεις των απολυμένων από τις θυγατρικές του ΕΟΜΕΧ. Πάντως, βουλευτές ζήτησαν να αυξηθεί το προβλεπόμενο κονδύλι των 754.000 ευρώ έτσι ώστε, όπως υποστήριξαν, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μείνει έστω και ένας πρώην εργαζόμενος χωρίς αποζημίωση



Τι προβλέπει το νομοσχέδιο:

Να σημειωθεί ότι με το νομοσχέδιο αυτό επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του καθεστώτος αδειών στο Δημόσιο, η επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και η ενίσχυση του προγράμματος της Διαύγειας, ενώ μία ακόμα σημαντική καινοτομία αφορά στο γεγονός ότι – σε εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης – το εν λόγω σχέδιο νόμου θα είναι άμεσα εκτελεστό μόλις ψηφισθεί από τη Βουλή, καθώς δεν χρειάζεται να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις.



Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο είναι:



Άδειες

Καταργείται η μηχανογραφική άδεια 6 ημερών το χρόνο που από το 1989 χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι εξοικονομούνται ετησίως, περίπου, 1,8 εκατομμύρια εργατοώρες στο δημόσιο τομέα.



Εξορθολογίζονται οι αναρρωτικές και οι εκπαιδευτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές μειώνονται από 10 μέρες το χρόνο σε 8 με ιατρική γνωμάτευση, ενώ οι μέρες αναρρωτικής που χορηγούνται με απλή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου μειώνονται από 4 σε 2 και όχι συνεχόμενες.



Όσον αφορά στις άδειες εξετάσεων που χορηγούνται σε φοιτητές – δημοσίους υπαλλήλους, αυτές μειώνονται από 20 μέρες σε 10 ανά εκπαιδευτικό έτος, ενώ για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται πλέον μια ημέρα αντί 2 που ισχύει σήμερα.



Όσον αφορά στις γονικές άδειες, παρέχονται πρόσθετες διευκολύνσεις στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας 3 μηνών, με αποδοχές, για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται.



Πειθαρχικά Συμβούλια

Αποσαφηνίζεται η δικονομική προστασία υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρη η δυνατότητα του υπαλλήλου να ζητήσει αναστολή της αργίας με αίτησή του. Παράλληλα, επιταχύνεται και η σχετική διαδικασία. Η παρέμβαση αυτή έγινε μετά από αίτημα της ΑΔΕΔΥ.



Επιταχύνεται η πειθαρχική διαδικασία, αφού πλέον προβλέπεται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των τακτικών μελών και του Γ’ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.



Διαύγεια

Με τη νέα διάταξη – η οποία προέκυψε και μέσα από τη δημόσια διαβούλευση που το Υπουργείο έλαβε σοβαρά υπόψη – ορίζεται κατά τρόπο ξεκάθαρο, που δεν επιδέχεται πλέον καμία παρερμηνεία ή αμφισβήτηση, ότι οι πράξεις ισχύουν μόνο μετά την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ανάρτηση των πράξεων της διοίκησης καθίσταται όρος ισχύος των πράξεων αυτών, αποκτώντας κανονιστική σημασία, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο το θεσμό και συμβάλλοντας στην αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησής του.



Επιπλέον, αντιστρέφεται η λογική του ισχύοντος νόμου και ορίζεται πλέον ότι σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στο αναρτημένο κείμενο και στο κείμενο της πράξης ισχύει το αναρτημένο.



Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 8Κ – 9Κ/2008

Δίνεται λύση σε μία πολυετή εκκρεμότητα, η οποία αφορούσε στους επιτυχόντες των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ. Η εφαρμογή των αποφάσεων της Δικαιοσύνης, η ανάγκη αποκατάστασης επιτυχόντων ως προς τη νόμιμη προσδοκία διορισμού τους στο φορέα για τον οποίο διαγωνίστηκαν και η ενίσχυση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με το απαραίτητο προσωπικό, αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια της νομοθετικής ρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό θεραπεύεται η αδικία εναντίον των εναπομεινάντων μη διορισθέντων επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2008, μέσω της πρόσληψης τους στο ΙΚΑ – ETAM, ενώ αποκαθίστανται σε φορέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι απολυθέντες επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2008 (ΑΤΕ).





Πηγή: aftodioikisi.gr